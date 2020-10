TSC remite informe de responsabilidad penal contra Invest-H al Ministerio Público

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó este miércoles que remitió ante el Ministerio Público (MP) un nuevo informe en donde detalla seis irregularidades en el manejo de los fondos para la pandemia del covid-19 por parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).



De acuerdo al documento, el TSC considera que estas seis causas son suficiente indicio para aplicar responsabilidad penal contra quienes eran autoridades de Invest-H en el momento en que se aprobaron compras y contratos.

Indicios

1.Hospitales móviles

El primer punto abordado por el informe son las irregularidades en la compra de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.



Tal como se ha venido denunciando, el TCS confirmó que existieron "atrasos injustificados" en los tiempos de entrega del equipo adquirido, además que algunos implementos llegaron incompletos, hubo documentación de oferta de dudosa procedencia, falta de supervisión en la construcción de los hospitales por un ente calificado y externo, contrataciones sin garantía e incumplimiento en los tiempos de entrega.



El documento solo confirma las investigaciones realizadas por EL HERALDO, cuando desde hace varios meses este medio de comunicación evidenció que las fotografías que Elmed Medical System Inc presentaba en realidad pertenecían a SDI Global LLC y Turmaks Care Mobile Solutions.



Aún así ,y pese a la falta de documentos que certifiquen que el diseño de los mismos esté patentado bajo la empresa liderada por Axel López, quien además no pudo demostrar su experiencia en el rubro, el Estado de Honduras a través de Invest-H pagó el 100% de la compra.



2. El segundo hecho es la compra de ventiladores mecánicos



En cuanto a la compra de 440 ventiladores mecánicos el 26 de marzo y el 9 de abril del presente año, de nuevo la institución pagó anticipos de 75 y 80%, sin garantía alguna y por un monto de 216,999,643.65 lempiras.



Y aunque la fecha para ser entregados estaba prevista para realizarse entre junio y julio, a la fecha esto no se ha cumplido, sin embargo, al igual que en el caso de los hospitales, el gobierno no ha podido cobrar ningún tipo de interés por mora.

3. Compra de pruebas para covid-19



EL HERALDO denunció el 9 de agosto que 250,000 kits de diagnóstico comprados por un exorbitante monto de casi 1.9 millones de dólares a la empresa Bionner Corporation de la República de Corea del Sur se habían dañado.



Este hecho es confirmado por el TSC en su informe más reciente, donde además afirma que hay evidencia de que Invest-H no cotizó los precios con otras empresas para buscar condiciones más ventajosa para el Estado y por si fuera poco, también desembolsó el 100% del dinero, sin contrato de garantía y sin consultar a ningún experto sobre la exactitud de dichas pruebas.



Una comisión verificó que las pruebas que llegaron al país el 21 y 28 de abril estaban con temperaturas mayores a los -20 grados centígrados, rompiendo la cadena de frío recomendada.



4. Contrato a familiares

La cuarta inconsistencia denunciada por el ente veedor también fue expuesta por este rotativo el 30 de julio del presente año, cuando con toda la documentación requerida expuso un millonario contrato que Marco Bográn, extitular de Invest-H otorgó a la empresa Consultores de Ingeniería S-A de C.V (Cinsa), la cual está ligada a su tío Napoleón Bográn Idiáquez.

5. Compra de mascarillas



Por otra parte, el reporte también incluye la compra de mascarillas con anticipo del 40% del costo a una empresa que finalmente renunció a realizar la entrega de los insumos, sin embargo, no pagó ninguna sanción por el incumplimiento del contrato y que además devolvió el monto extemporádicamente.



6. Responsabilidad del Consejo Directivo de Ivest-H



El Consejo Directivo de Invest-H también resultó implicado en el informe del TSC, pues el ente gubernamental sostiene que dicha comisión no realizó su función cuando las compras se estaban realizando.