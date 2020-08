La ex primera dama de Honduras seguirá con restricciones hasta que se celebre un nuevo juicio. Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, seguirá defendiéndose en libertad, así lo determinó la Corte de Apelaciones tras declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía.



A través de una publicación en Twitter, el Poder Judicial señala que el alegato sido basado en el planteamiento del vencimiento máximo de la prisión preventiva, que de haberse dictado una sentencia condenatoria, la prisión preventiva pudo haberse prolongado durante la pronunciación y resolución del recurso de casación hasta la mitad de la pena impuesta, pero eso no es atendible, ya que dicha sentencia fue casada y anulada.



Tras ser anulado el documento, tanto Rosita, como su exsecretario privado, Saúl Escobar, seguirán las medidas sustitutivas distintas a la prisión.

Vea aquí: Sonriente y en compañía de Pepe Lobo: Así fue la salida de Rosa Elena de prisión



El pasado 23 de julio, la exprimera dama salió de la cárcel de mujeres en Támara tras obtener la carta de libertad provisional que emitió el Tribunal de sentencia en Materia de Corrupción.

Jueces rechazan conocer caso de Rosa Elena

En el limbo ha quedado el nuevo juicio incoado a la ex primera dama, Rosa Elena Bonila de Lobo y su ex secretario privado Saúl Escobar Puerto.



En las últimas horas, los jueces designados para conocer el nuevo juicio del caso Caja chica de la dama rechazaron su nombramiento e interpusieron un recurso de reposición alegando, entre otras cosas, que la facultad de designar nuevos jueces no le corresponde a la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción sino a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



En un escrito remitido firmado por los cuatros jueces José Anaím Orellana, Jocelyn Marie Donaire, Wendy Carolina Escobar y Walter Antonio Lara, promovieron el trámite ante la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción "para dirimir el conflicto de competencia".