Rosa de Lobo al salir de prisión: "Fui víctima del sistema, no tengo resentimiento"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Visiblemente emocionada y casi al borde del llanto, la exprimera dama de hondureña, Rosa Elena de Lobo, brindó sus primeras declaraciones a la prensa luego de obtener la carta de libertad provisional que emitió el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción en la que se le revoca la medida cautelar de la prisión preventiva.

En el asiento de copitolo, mientras su esposo (Pepe Lobo) conducía, "Rosita" aseguró a la prensa que siempre tuvo la esperanza de recibir la libertad condicional.

Añadió que "fui víctima del sistema, no tengo resentimiento, solo quiero que me den la oportunidad de defenderme”.

"Tenía la esperanza que saldría". "Es lo que uno nunca debe de perder (la esperanza) cuando esta es una situación como esta", manifestó conmovida.

"Mi Rosa", destacó, además, el buen trato que recibió en la cárcel por parte de sus compañeras y autoridades.

"Gracias a Dios tuve buenas compañeras y las autoridades fueron muy condescendientes y respestuosas y eso uno se lo gana con la actitud", dijo.

Su salida

Una lujosa camioneta ingresó a la penitenciaría de mujeres este jueves a las 4:55 de la tarde, a bordo iba el expresidente Porfirio Lobo y uno de sus hijos menores.

La misión era recoger a su esposa, Rosa Elena Bonilla, que había recuperado su libertad tras una orden judicial.

Visualmente conmovida, ella aseveró a medios de comunicación que fue víctima del sistema judicial y que pese a ello no guarda ningún tipo de resentimiento, mientras se aferraba a sus joyas que retrataba a la Virgen de Suyapa.

Al salir del recinto carcelario y protegida con un llamativo tapabocas, Bonilla manifestó que es “una emoción poder estar rodeada por mi familia”.

Agregó que “espero que me den la oportunidad de someterme a otro juicio al que pueda defenderme y que se me aplique la ley como debe ser. Fui víctima del sistema, no tengo resentimiento, solo quiero que me den la oportunidad de defenderme”.

La determinación judicial fue cuestionada por el Consejo Nacional Anticorrupción que aseguró que prevaleció la impunidad al no haber seguido el curso normal del proceso. El Ministerio Público no ha emitido ninguna consideración al respecto

Condena

Rosa Elena de Lobo fue condenada en agosto de 2019 a 58 años de cárcel por tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude a título de autora en perjuicio del patrimonio de Honduras.

En marzo de este año, la Sala Penal del Poder Judicial ordenó la repetición del juicio contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla ya que supuestamente halló errores de forma y fondo en la causa por la cual fue condenada.

La exprimera dama de Honduras fue detenida en febrero de 2018 en su casa en Tegucigalpa en la que vivía con el expresidente Porfirio Lobo.

Su captura fue parte de la investigación “Caja Chica de la Dama” liderada por el Ministerio Público y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih).

