Contratarán auditora para revisar gestión de Invest-H ante pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Junta Interventora de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H) informó que se contratará una firma auditora para revisar la gestión de la institución y de su extitular Marco Bográn, durante la pandemia del covid-19 en el país.



Asimismo, indicaron que todas las investigaciones que realice esta misión deben dar una respuesta en 180 días.



Los interventores, el general José Ernesto Leva Bulnes y los ingenieros José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez, explicaron que la auditora deberá confirmar si se están construyendo o no los cinco hospitales móviles que aún restan por llegar al país.



Sobre la credibilidad que Invest-H tendrá después de las denuncias por la malversación en las compras, Leva Bulnes dijo que “deberemos dar resultados en 180 días” y anunció que su trabajo “terminará en una auditoría forense con una reingeniería; es una obligación moral y vamos a salir con las manos limpias”.



Por su parte, Benítez dijo que “la confianza solo la vamos a recuperar con resultados, pero ya sostuvimos la primera reunión con varios cooperantes internacionales que creen en la institución”.

Añadió que “los retos debemos asumirlos nosotros en este país; debemos demostrar la importancia que tiene Invest-H para la reactivación del país”.



El otro interventor, José Gustavo Boquín, aseguró que mientras no se haga una visita no se puede calificar si el país ha sido estafado.



“Debemos estar claros sobre el estatus de esos cinco hospitales; no podemos esperar hasta cuando el proveedor se le plazca darnos una respuesta”, agregó.



De igual forma, los integrantes de la interventora aseguran que no pueden entorpecer la investigación que ya se ha iniciado por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP). Además aseguraron que no piensan taparle nada a nadie.

Sobre piezas usadas y dañadas que se encontraron en los hospitales móviles, Boquín dijo que enviaron "al proveedor una nota seria y enérgica, redactada por el equipo legal de Invest-H, en donde solicitamos las explicaciones de los casos”.



Los interventores reiteraron que van a hacer una evaluación de procesos y procedimientos, pero aseguraron que “serán entes investigativos, más la firma auditora que se contratará, los que nos darán los resultados de la investigación”.