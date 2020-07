Eduardo Maldonado tras muerte de Pablo: "Qué dolor tan grande perder a un amigo"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El propietario del canal Habla Como Habla (HCH), Eduardo Maldonado, sumido en un profundo dolor lamentó la repentina muerte de Pablo Gerardo Matamoros (54), quien este jueves 2 de julio perdió la lucha contra el covid-19.



Maldonado contó que fue su esposa quien le dio la devastadora noticia: su amigo desde hace más de 20 años había fallecido esta mañana, luego de sufrir un fulminante paro respiratorio.

"Se nos fue el inclaudicable, se nos fue un gran periodista, este canal no hubiese llegado a la cúspide donde ustedes lo tienen sin él. Pablo Gerardo Matamoros lo puso siempre al 100", inició diciendo Maldonado.



"Para mí no es fácil, se nos fue una parte fundamental de este canal", dijo conteniendo las lágrimas durante un emotivo homenaje realizado en el canal hondureño.

"No lo miramos nunca como un empleado, Pablo era un hermano, un familiar, al extremo tal que mi familia estaba instruida que si yo faltaba un día, Pablo era intocable en HCH", aseguró.



"Hoy Pablo parte y nos deja un mensaje a todos 'camarón que se duerme, se lo lleva la corriente', era un profesional", continuó diciendo con los ojos al borde de las lágrimas.

Con el temple que lo caracteriza, Maldonado se tomaba varios segundos para continuar hablando. "Yo no les puedo explicar lo que siento, tomé fuerzas porque me dieron algo, Pablo era mi hermano", reiteró el director del popular canal.

Habló con Pablo un día antes de su muerte

Maldonado contó que la noche del miércoles 1 de julio fue la última vez que habló con su buen amigo. Durante la conversación, con mucha franqueza Pablo le confesó que no se sentía bien. "Siento que no me estoy recuperando".

"Hablé con él, mi esposa también habló con él, oramos con él porque ya ayer se le comenzó a poner mayor volumen de oxígeno, yo lo escuché hablando mejor honestamente", declaró.



Además, comentó que el hospital donde estaba interno Pablo desde hace varios días mandó a pedir una enfermera para cuidarlo las 24 horas del día.

"Ya ayer (1 de julio) ya se le llegó a poner mayor capacidad de oxígeno, hablé con él y lo escuché mejor, pero esta mañana hablé con el médico y me dijo 'Eduardo quiero comentarle que en la madrugada a Pablo le dio un paro respiratorio, pero lo logramos rescatar, está vivo'", relató.

Fue entonces que Maldonado comenzó a buscar la manera de poder ingresar al hospital para poder ver a su amigo de toda la vida, sin embargo, su esposa le dio la noticia que no quería escuchar.

"Viene mi esposa llorando y me dice: 'le voy a decir lo que usted no quiere oír Pablo se murió, le dio otro paro respiratorio'. Qué dolor tan grande perder a un amigo, duele. Yo siento que no estoy bien", dijo con la voz quebrantada.

El dueño de HCH además informó que este mismo jueves su amigo será enterrado con todas las medidas de bioseguridad vigentes por la pandemia. El sepelio se hará en el cementerio Jardines de Paz Suyapa y será transmitido en vivo por el canal.

