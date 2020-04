Copeco justifica compra de televisores y percoladoras en emergencia por Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Comité Permanente de Contingencias (Copeco), a través de un comunicado, justificó cuáles fueron las razones por las que determinaron comprar percoladoras y televisores para atender la emergencia del coronavirus en Honduras que ya deja 26 fallecidos y 407 personas contagiadas del mortal virus.



En el documento, Copeco aseguró que las compras se han hecho en base ley y garantizando la transparencia de todos los procesos, la publicación sale horas después que el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, asegurara que los funcionarios que abusen de la emergencia del covid-19 se enfrentarán la justicia.



Por tal razón, Copeco informó que con el objetivo de respetar las garantías individuales descritas en la Declaración de Derechos Humanos se requiere que las clínicas donde estarán aislados los pacientes de coronavirus se les acondicione espacios recreativos, de alimentación y de salud, por lo que se hizo la compra de televisores y percoladoras.



Inicialmente, la Comisión informó que compró 12 dispensadores de agua a 5,000 lempiras cada uno; 10 televisores de 32 pulgadas a 7,000 cada uno; 6 mesas de comedor a 6,920.87 lempiras cada una; 2 escritorios de madera a 5,260.87 cada una; 50 sillas a 400 lempiras cada una y 37 mesas de noche a 3,200 lempiras cada una.

Sin embargo, el titular de Copeco, Gabriel Rubí, aseguró que los precios podrían ser inferiores porque se trabaja con proyecciones previo hacer las compras.



En el documento publicado, ahora señala que las percoladoras de 60 tazas costaron 2,793.00 y no 4,000 como decía el informe en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Finanzas.



Asimismo, los televisores que inicialmente costarían 7,000 lempiras fueron comprados a 3,690 lempiras, según el documento.



Estos artículos serán para las clínicas móviles de atención primaria que se adquirieron a un costo de 223,353.16 dólares. Copeco explicó que los centros se instalarían inicialmente en Islas de la Bahía y en Tegucigalpa, pero por el aumento de casos en el departamento de Cortés se priorizó instalarlos en el municipio de Villanueva.



"Ambos Centros de Atención Primaria fueron adquiridos en DXL Enterprises LLC, una empresa estadounidense con más de 25 años de experiencia en la

fabricación de productos para servicios de emergencia", detalle el documento.



Además, informaron que se compraron 130 ventiladores, 90 respiradores y 90 succionadores mecánicos de flema a la empresa Partners Medical Supplies, Inc., en los Estados Unidos a un costo total de: 2,280,410.00 dolares y entregados a la Secretaría de Salud, para su distribución en base a las prioridades de la emergencia.

