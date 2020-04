Honduras compra 500 ventiladores más para atender emergencia por Covid-19

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Los hospitales móviles destinados para el aeropuerto de Toncontín, en la capital, y para el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán, no se instalaron porque las terminales aéreas se cerraron, por lo que este lunes se decidirá dónde se colocarán, explicó Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



“Solo es uno grande y uno pequeño, este es una clínica para atender personas. Inicialmente venía para el aeropuerto de Toncontín, pero al cerrar los aeropuertos y no tener flujo de pacientes no se utilizó; además que vino más tarde de lo previsto, porque las cargas se retrasaron, vino casi diez días después de la fecha que tenía que venir con todo este equipo”, explicó el funcionario hondureño.



En este sentido dijo que el Hospital grande era para Roatán, sin embargo el alcalde decidió cerrar la isla. En ese departamento no hay ningún caso de coronavirus.

“Ahí habilitamos dos zonas de aislamiento, con una inversión importante, pero gracias a Dios, no hay nadie ocupándolas. Como no hay nadie enfermo, el hospital hasta hora tampoco se ha instalado”.

Rubi dijo que como el brote del Covid-19 está teniendo un comportamiento más alineado en el Valle de Sula, entonces este lunes la Secretaría de Salud va a definir si los hospitales móviles se instalan en Choloma, Villanueva, o en Roatán.

Aunque ellos piensan en Villanueva porque ahí no existe hospital, pero si hay varias personas que han fallecido porque el contagio es grande.



“De repente podemos ir a instalarlo ahí para descongestionar los hospitales de San Pedro Sula, además tendríamos una atención más cerca de la gente, pero esto no está definido todavía, porque hay otros lugares como Las Vegas, Santa Bárbara, que ya presentó varios casos. Mañana (hoy) se decidirá donde se van a instalar ambos hospitales móviles”, aseguró.



Recordó que el presupuesto para estos hospitales móviles ya se ejecutó, porque se compraron y se pagaron, “pero se cometió el error, le decía a la Ministra de Finanzas, de ponerlo en Toncontín y ponerle puerto y no es así, aparte que es móvil, se va a poner donde se ocupe, para eso se compró”.

Compra de alcohol gel

Sobre las compras de alcohol gel, justificó que esa actividad la coordinó la Secretaría de Desarrollo Económico y que muchos proveedores estaban ofreciendo el galón a 700 lempiras.

“Nos reunimos todo el gobierno con la Asociación Nacional de Productos Farmacéuticos (Anaprofar) y se convocó a todos sus representantes. En vista de que no es un producto que usualmente se encuentra en el mercado en estas cantidades se negoció con ellos un precio, que es justo y es mucho más barato que el promedio normal”.

"Se negoció con todas las farmacéuticas, se hizo un contrato completo con la industria de que se les iba a comprar a 340 lempiras el galón y a 24 lempiras el frasco de 4 onzas. “Eso es lo más transparente que se ha hecho en la historia”, afirmó.



Según Rubí, en el Congreso Nacional incluso se les quitó los impuestos de importación de toda su materia prima y también el Impuesto Sobre Venta.

"Oiga bien lo que se hizo en el Congreso para encontrar un precio más barato. Por transparencia lo que le puedo decir es que ahí están los contratos a disposición de todo el mundo, no tenemos nada que esconder”, añadió.

Ventiladores

En cuanto a la adquisición de los ventiladores, argumentó que Copeco recibió las

especificaciones de la Secretaría de Salud y que ellos solo se encargaron de realizar el pago.



"Ellos fueron los que hicieron todas estas cuestiones, ellos me mandan las especificaciones, contactan a los proveedores, contactan a todo el mundo y nosotros de lo que servimos es de puente porque ya hoy Estados Unidos no deja salir ningún respirador de esos, desde hace una semana”, señaló.



“Copeco los compró, porque fue la que pagó, pero las especificaciones y todo salió de salud, nosotros únicamente servimos como puente por el tema de la emergencia y porque ya nos cerraban la frontera y eso fue lo que terminó pasando”.



El titular de Copeco también recordó que tuvo que hacer una aclaración ya que estos aparatos no fueron certificados por la OMS o la OPS, sino que por el tipo de emergencia es bueno comprar artículos móviles, no estáticos; asimismo el organismo de salud internacional no habla de marcas, ni de modelos.

Todo el equipo que adquirió Copeco ya entró, ahora se está comprando más pero a través de Invest-H, utilizando la vía directa y no la humanitaria como lo hizo Copeco ya que Estados Unidos todavía no había entrado en la crisis de la pandemia.

"En este momento vienen en camino al menos 500 respiradores más que no van a ser suficientes, según se muestran las proyecciones de infectados por el coronavirus", detalló.



De acuerdo con el titular de Copeco, los ventiladores que se enviaron al hospital de Choluteca ya están instalados y funcionando; los de Danlí ya están instalados también.

En algunos hospitales posiblemente no estén instalados en este momento, “pero ya están distribuidos, es que no solo el aparato, también tienen que tener una tubería de oxígeno, camas, el recurso humano especializado, los intensivistas, internistas, no es que el médico general puede manejarlos”.

Alta demanda

En cuando al abastecimiento al personal de salud del material de bioseguridad, el titular de

Copeco, dijo que eso es algo que no tiene fin porque se está luchando en primer lugar con un déficit histórico que tiene la Secretaría de Salud en cuanto a este tipo de equipo y, en segundo lugar, porque “hay un pánico entre todos los empleados, que vienen y utilizan este equipo de manera incorrecta”.



Aclaró que este tipo de abastecimiento debe ser continuo porque hay mascarillas que son de uso de dos a tres horas, pero cuando se mira un paciente Covid es desechable. Hay otra mascarilla que vale 400 lempiras y puede durar dos días si se trabaja con pacientes contagiados.



“No hay forma de abastecer completamente, hemos mandado y mandado. Nosotros tenemos un control de todo y por eso decidimos que los militares se encarguen de la entrega del material a cada médico, dándoles al menos dos o tres equipos para tres o cuatro días", dijo.



Añadió que "tenemos un registro de todo lo que se entrega, pero no ajusta, aparte de que nosotros mandamos para trabajar con la emergencia, pero ahora todo está en emergencia, desde los vigilantes hasta los cirujanos y todo mundo consume todo este tipo de equipo”.



“Nos encontramos en una encrucijada entre comprar lo que hay, y buscar lo que no hay por la alta demanda en el mundo y los precios alterados que tienen muchas empresas. Por ejemplo esa mascarilla de dos horas, costaba 1.50 lempiras y ahora si la quiere comprar por unidad cuesta 10 lempiras. Hay desabastecimiento y hay una sobredemanda; de hecho ya trabajamos un decreto donde se van a congelar los precios de estos artículos porque no es justo lo que algunas personas están haciendo”.

Igualmente Rubí, sostuvo que ante la emergencia y el aumento de los contagios las medidas de restricción se tienen que ir implementando más rigurosamente. Además que ellos confían que las personas van a tener aislamiento social y mecanismos de protección.



Ya hay altos niveles de contagio y como la gente no tiene miedo, “entonces vamos a decir hoy, el cierre total de varios lugares, ya ni siquiera gasolineras ni supermercados se van abrir, sostuvo Rubí, tras pedir a la población que colabore quedándose en casa para evitar la expansión del virus.

Horas después de esta entrevista, el gobierno ordenó el cierre total del departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso,Yoro, debido a la alta incidencia de casos. La medida estará vigente por seis días (hasta el 12 de abril de 2020).