Hasta cien por semana podrían ir subiendo los casos de Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde el pasado 21 de marzo, la propagación del coronavirus o Covid-19 será imparable y podría ser peor si no se acatan las disposiciones de aislamiento social, como lo han recomendado los expertos.

Así lo estima un grupo de epidemiólogos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mediante una serie de fórmulas matemáticas y epidemiológicas que tienen como base a la población del Honduras y lo que ha ocurrido en otros países. Las desarrolladas por ellos son proyecciones.

El último reporte de la Secretaría de Salud difundido anoche establece que el Laboratorio Nacional de Virología confirmó un nuevo caso positivo por coronavirus. Se trata de una mujer de 63 años del municipio de Santa Fe, en el departamento de Colón, quien se encuentra en aislamiento domiciliario y bajo vigilancia epidemiológica.

De los 27 positivos, 14 son de Francisco Morazán, nueve de Cortés, dos de Choluteca, uno de Atlántida y uno de Colón.

Estimaciones

El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, detalló EL HERALDO que el modelo matemático diseñado establecía que el día 20 de marzo no iban a salir casos, es decir, el viernes pasado, porque los pacientes no estaban listos para salir positivos, y así ocurrió.

LEA: Honduras ya registra su paciente 27 por coronavirus

Pero a partir del día 10, es decir el sábado 21 de marzo, sí se esperaba que hubieran más casos confirmados, no importaba el número que surgieran, pero con uno o dos casos que confirmara la Secretaría de Salud, significaba que el virus ya estaba circulando con más fuerza.

“Nosotros estamos proyectando que andan en este momento 60 casos, que ya están positivos y que la Secretaría de Salud no se ha dado cuenta porque no hacemos pruebas rápidas”, aseguró Umaña.

4,200 Pruebas para coronavirus

se lograron obtener con

apoyo de la Organización

Panamericana de la Salud

(OPS) las que llegaron a

Honduras en el avión

presidencial por medio de

la Fuerza Aérea

Hondureña (FAH).

Para el día 14, que sería el miércoles 25 de marzo, si la gente no hace caso habrá, según el modelo matemático del IHSS, 105 casos, los que andarán circulando en la comunidad contagiando a las demás personas y que no se van a dar cuenta las autoridades, porque no los podrá captar a todos.

La proyección indica que para el día 21 de la epidemia, que es el miércoles 1 de abril, ya existirán 216 casos y desde ese punto se comienza a incrementar la cantidad de infectados a más de 100 cada siete días, es decir a la semana.

Si no se para la epidemia, hasta mayo se van a llegar a tener 1,367 casos que pueden ser más, o menos, dependiendo de las acciones enérgicas que se tomen, ya que a pesar del toque de queda absoluto decretado por el gobierno, hay gente que sigue en la calle, lamentó el especialista.

Una vez confirmada la enfermedad, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) impuso el toque de queda en las primeras ciudades con presencia de la enfermedad: Tegucigalpa, Choluteca y La Ceiba.

Luego se extendió a San Pedro Sula y el viernes se declaró toque de queda absoluto hasta el próximo domingo 29 de marzo.

Paciente clave

Pero en medio de todos estos cálculos matemáticos y epidemiológicos hay un número de paciente que es clave, el 32.

¿Por el qué paciente 32 es fundamental? Umaña explicó que a partir del paciente 32 surge el punto de no retorno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

ADEMÁS: ¿Qué se sabe hasta ahora del coronavirus en Honduras?

Lo anterior significa que después de 32 casos se dobla la cantidad de contagiados cada semana y cada uno va infectando de tres a cinco personas más.

La mayoría van a tener síntomas leves como una gripe normal y serán el 60%, entre el 20% y el 30% van sufrir los síntomas de forma moderada, es decir, que deberán ser hospitalizados y aislados, mientras que entre el 6% y el 10% fallecerá.

El virus Covid-19 podría llegar a infectar al 50% de la población hondureña, unos 4.5 millones de personas.

Esta no es una cifra cien por ciento posible, pero puede ser, ya que Alemania, que es un país súper desarrollado, espera una infección de un 30% a 40%, de eso ellos proyectan que se muera el 3% y en Italia se está muriendo el 10% de los infectados, comparó Umaña.

“En un país como el nuestro, si se infectan un millón, y póngale que la letalidad porque no tenemos Unidad de Cuidados Intensivos, es del 10%; se van a morir 10,000, esas son las proyecciones que hace la epidemiología, por eso le dice a los que van a tomar las decisiones, compren, porque esto se va a salir de control, hay que anticiparlo”.

El pico máximo se espera en mayo con más de 1,300 casos y puede llegar a julio o agosto sin importar el clima, porque el coronavirus se adapta a cualquier condición climática.

Para evitar la alta propagación, el aislamiento social debe ser no menos de un mes y si se hacen las cosas bien se puede ver un descenso a finales de abril, o sea que la Semana Santa está descartada, auguró.

Versiones de casos

La tarde del domingo se informó desde Lempira que una persona de 46 años que retornó de Miami, Florida, Estados Unidos, está como sospechoso de Covid-19, quien fue remitido a San Pedro Sula.

En tanto, desde La Ceiba, Atlántida, se reportó la muerte de un paciente de 44 años con problemas de diabetes y se le practicó la prueba de Covid-19 porque venía procedente de Gran Caimán. Se está a la espera de los resultados, para confirmar o descartar la enfermedad.

ADEMÁS: ¿Cuál es la capacidad de Honduras para atender pacientes críticos por coronavirus?

Para aminorar la crisis, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, junto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), acordaron con la banca privada readecuación y refinanciamiento de préstamos sin intereses por un período de hasta 120 días para favorecer a la clase trabajadora, que se ha visto afectada debido a la emergencia nacional.

230 Respiradores y

succionadores se compraron

a pesar de la demanda

internacional, este equipo

es crucial para evitar que

los enfermos de Covid-19

pasen a una etapa más

crítica, afirmó el

mandatario Juan Orlando

Hernández.

“Toda persona y empresa afectada por el Covid-19 que le impide pagar sus préstamos puede acercarse a su entidad financiera para que le readecuen su deuda”, informó Hernández.

Explicó que la ciudadanía puede acercarse al banco, microfinancieras y cooperativas a reestructurar su deuda incluyendo que sus próximas cuatro cuotas de capital e intereses pasarán al final del crédito sin afectar su récord crediticio y sin costo de intereses.

Además se anunció que el gobierno repartirá raciones de alimentos a unas 800 mil familias de escasos recursos.