Clínicas en aeropuertos y un hospital móvil para Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 10 días se habilitará un hospital móvil para atender los posibles casos de coronavirus (Covid-19) que ocurran en Honduras.



Según las autoridades, se instalará en la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía, para que los pacientes estén aislados.



“La idea de tener este hospital es que nos vayamos a Roatán y los podamos poner en una zona aislada, en vista que en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa ya tenemos preparadas clínicas”, afirmó Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Agregó que tienen previsto que el viernes o sábado de la próxima semana esté listo. El proceso de adquisición de equipos para ese centro comenzó hace tres días.



Rubí también anunció que se habilitarán clínicas en los aeropuertos de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Roatán para captar a las personas que vengan de regiones donde circula la cepa viral y puedan presentar síntomas de un mal respiratorio.

Los extranjeros que ingresen a Roatán y presenten síntomas de infección respiratoria serán llevados al hospital móvil para ser atendidos.



Las autoridades anunciaron la apertura de ese hospital sin dar mayores detalles. EL HERALDO consultó con Copeco y Salud sobre cuánto personal tendrá, qué capacidad de pacientes poseerá, qué criterios usarán para llevar afectados, cuál será su presupuesto inicial y por cuánto tiempo estará instalado, entre otros detalles. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta.

Inversión

El HERALDO conoció que se invertirán 15 millones de lempiras para la adquisición de equipo para el hospital y las clínicas móviles.



Además, se habilitarán unidades permanentes de cuidados intensivos en Tegucigalpa y San Pedro Sula para los pacientes que se agraven por la enfermedad, por lo que se invertirán unos 12 millones de lempiras.

En Honduras no hay casos confirmados o sospechosos de Covid-19, pero el país se prepara para hacerle frente a este virus.



Bajo un decreto de emergencia publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 10 de febrero se aprobaron 110 millones de lempiras para el combate del dengue y el coronavirus, en caso de que este último ingrese al país.

Hace unas semanas la Secretaría de Salud destinó siete hospitales donde se habilitaron áreas para aislamiento de viajeros que ingresen con el virus.



En Tegucigalpa se designó al Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax, y al Hospital San Felipe para recibir los casos sospechosos de Covid-19.



“He ordenado la compra (instalación) de clínicas y un hospital móvil que permita tener una capacidad adicional que no hemos tenido antes; ya se ha dado el adelanto y esperamos que los proveedores cumplan en el menor tiempo”, afirmó el lunes el presidente Juan Orlando Hernández, en una conferencia de prensa desde la sede del Poder Ejecutivo.



Indicó que a Roatán se le dará especial atención, debido a la gran cantidad de personas que ingresan a esa zona insular.

Más acciones de respuesta

El lunes, el mandatario se reunió con representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Asimismo, participaron científicos, expertos y otras autoridades del gobierno.



“Debemos hacer un solo frente ante la amenaza del coronavirus”, instó Hernández.

Aseguró que por ahora las acciones son solo de prevención porque el Covid-19 aún no ha ingresado al territorio, tampoco a Centroamérica.



Hernández hizo un llamado a la población a mantener la calma y no caer en pánico ante el agotamiento de insumos como mascarillas, gel de manos, jabón líquido y desinfectantes, entre otros.



Hernández señaló que hay abastecimiento de esos insumos pero, ante la necesidad de su uso, no se permitirá el abuso y el acaparamiento.



También anunció que habló con empresarios del país que tienen la capacidad para producir mascarillas y que solo están a la espera de parámetros técnicos.

Respaldo

“La preparación para combatir y atender a los que puedan enfermar de este virus es fundamental y estamos trabajando de manera directa de cerca con la Secretaría de Salud”, aseguró Piedad Huerta, representante de la OPS en Honduras.



A su vez, Rodolfo Peña, médico técnico de la OPS, expuso que, según los casos a nivel mundial, de cada 100 personas infectadas en el 81% el padecimiento es leve. Mientras que en el 14% es moderado y solo en el 5% es crítico.



Por su parte, la vocera de Salud sobre el tema de coronavirus, Roxana Araujo, aseguró que “el contagiarse con Covid-19 no es sinónimo de firmar la sentencia de muerte”. Señaló que solo un 2.35% de los infectados llega a fallecer por la enfermedad.



Sobre el tema de las pruebas para detectar el virus, dijo que “ningún laboratorio privado tiene la prueba laboratorial del coronavirus, solo el Laboratorio Nacional de Virología”.

Actualmente, el país cuenta con 79 muestras de reactivos para confirmar o descartar casos de coronavirus. Estas fueron donadas por la OPS.



Entre tanto, el secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, dijo que: “Es responsabilidad compartida por el Estado y la ciudadanía tomar las medidas del caso para garantizar la infraestructura necesaria y el recurso humano, y la sociedad incrementar hábitos de higiene”.

Preocupación

Por cada minuto que transcurre se infectan más personas. Asimismo, personas vulnerables a la enfermedad como adultos mayores y con enfermedades crónicas fallecen por la enfermedad viral que surgió a finales de diciembre de 2019 en China y ya se ha propagado por más de 60 países.

Hasta ayer se confirmaron 3,116 muertes de coronavirus, en su mayoría de China. Asimismo, hay 90,427 infectados en más de 60 países.



Expertos en China, Estados Unidos, Israel y otros países trabajan en una vacuna para la enfermedad y un tratamiento que permita salvar más vidas.