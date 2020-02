Ley para la interceptación de aviones va a discusión

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva propuesta de Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo ahora contará con dos fases para evitar la muerte de las personas que van en la aeronave y garantizar que se les aplique la justicia.

El martes este proyecto de reforma o nueva iniciativa será sometida al Congreso Nacional para que sea aprobada.

La Comisión de Defensa del Congreso Nacional se reunió la semana anterior con el titular de la Secretaría de Defensa, Fredy Santiago Díaz; el viceministro de Seguridad, Luis Suazo y el alto mando de las Fuerzas Armadas (FF AA).

Díaz detalló que al reformar esta ley, Honduras estará al nivel de la legislación internacional sobre la navegación aérea.

Asimismo se dinamizará el proceso de interceptar a un avión que no cumpla con los requisitos legales para sobrevolar el cielo hondureño.

“La visión es tener una ley más actual y que los soldados y todos los operadores de Honduras puedan trabajar de la mejor manera posible”, afirmó el funcionario.

Por su lado, el viceministro de Seguridad les explicó a los legisladores que la ley anterior habla de neutralizar aeronaves.

No obstante, la nueva ley no solo habla de ello, sino de una serie de procedimientos que permiten darle seguimiento a un avión sospechos en dos fases. No solo está centrada en respetar la vida de las personas, sino que en mejorar la seguridad del país.