Balneario San Francisco y Parque Aventuras, dos opciones para esta Semana Santa

En esta Semana Santa, muchos capitalinos lo toman como un momento de reflexión espiritual, mientras que otros aprovechan esta fecha para salir a disfrutar junto a su familia de los lugares turísticos de Honduras.
No hace falta salir de Honduras para disfrutar estas vacaciones, pues nuestro país también ofrece maravillas de paisajes y balnearios para pasarla en familia.
Un lugar único es el balneario San Francisco, ubicado en el Valle de Amarateca, en el kilómetro 21 de la carretera al norte.
En este lugar encuentras lo que buscas: la tranquilidad de pasarla de manera segura en familia y, sobre todo, refrescarte ante esta semana con temperaturas altas.
Y sí, es un lugar único para tomar bellas fotos y guardarlas como un hermoso recuerdo mientras disfrutas de la naturaleza.
Un espacio que, aunque público, permite tener privacidad en cada cabaña para disfrutar junto a los pequeños de un almuerzo.
También cuenta con bellos paisajes para relajarte luego de una semana llena de trabajo y estudios.
El Parque Aventuras es otra opción para disfrutar junto a los pequeñines, ya que cuenta con piscinas seguras, además de espacios y mesas que permiten a los padres mantenerse atentos y vigilar a sus hijos.
Está ubicado en el kilómetro 30 de la CA-5, en Zambrano, un lugar también cercano a la capital y listo para recibirte.
Cuenta con piscinas y toboganes seguros para los pequeñines, cumpliendo con las medidas de higiene requeridas.
También tiene un área de diversiones que incluye piscinas de pelotas y carritos para pasear a los pequeñitos.
Y claro, no puede faltar la comida. El Parque Aventuras te ofrece un restaurante con variedad de platillos para que puedas salir y no preocuparte de cocinar durante esta semana vacacional.