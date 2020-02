Chang Castillo: Hay un plan para intimidar a los que trabajamos con el Partido Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras los violentos asesinatos de dos dirigentes nacionalistas en menos de una semana, el líder del partido de la estrella solitaria, Rigoberto Chang Castillo, aseguró que existe un plan para intimidar a los miembros del Partido Nacional. El exfuncionario no especificó quiénes estarían detrás de estas acciones.



"Yo sí creo que hay un plan para intimidar a los que estamos trabajando con el Partido Nacional, pero eso no lo van a lograr, no es de esa manera que nos van a derrotar", afirmó a EL HERALDO el exministro hondureño.



Al mismo tiempo agregó: "Yo sí creo que hay una conspiración". Las declaraciones las brindó en la colonia Obrera de la capital hondureña, donde el activista del partido de la estrella solitaria, Dagoberto Villalta, fue acribillado.



Castillo recordó que desde hace 14 años conocía al ahora occiso. "Hemos trabajado en política de manera casi permanente, últimamente no lo había visto porque me había retirado de la política, pero he vuelto. Lamentamos profundamente el fallecimiento de este buen amigo y buen líder del Partido Nacional".

"Haré lo que tenga que hacer"

Por su parte, el diputado nacionalista David Chávez aseguró que estará detrás de la investigación para dar con el paradero de los asesinos de Dagoberto Villalta.



"Hago un llamado fuerte a los cuerpos de seguridad para que esto no quede en impunidad. Yo en lo particular haré lo que tenga que hacer para dar con el paradero de estos criminales que mataron hoy a una persona inocente, que deja en luto al Partido Nacional", aseguró Chávez.



Agregó: "Hoy el Partido Nacional pierde a uno de sus mejores elementos así como lo hicimos la semana pasada. Es decir, en menos de una semana dos grandes líderes de nuestro partido han perdido su vida de la misma manera".



Asimismo, afirmó: "Van a capturar a los delincuentes, de eso no me cabe la menor duda".

Dos dirigentes asesinados

El pasado 30 de enero, el nacionalista Óscar Obdulio Licona Beltrand (52) fue acribillado en la colonia Villa Unión de Comayagüela. El activista había denunciado a través de sus redes sociales que había sido víctima de amenazas a finales de 2019.



Licona Beltrand laboraba en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Trabajó con el designado presidencial Ricardo Álvarez.



Cinco días después, el 4 de febrero, fue acribillado frente a su casa en la colonia Obrera, Dagoberto Villalta.



El dirigente iba a subirse a su vehículo cuando fue atacado a disparos. Villalta fue empleado de la Alcaldía y trabajó por varios años con Chang Castillo y David Chávez.