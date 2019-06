Saqueos, protestas y caos vial en la capital y varias ciudades de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nudo de tensión se vive en la capital de Honduras y se replica en otras ciudades del país. Calles tomadas, gasolineras abarrotadas, largas colas de vehículos y hasta policías en huelga es la agenda que ha marcado este tedioso día que parece no terminar.



Los capitalinos se han enfrentado a un caos este miércoles debido a los últimos acontecimiento que se han generado en las últimas horas.



Una de los problemas es el tráfico vehicular que tiene paralizada a Tegucigalpa y Comayagüela. Hasta las 7:00 de la noche se reportaban largas filas de carros en el zona Sur, anillo periférico, salida a Danlí, bulevar Suyapa, La Kennedy y bulevar del Norte, entre otros sectores que han armado un embudo, La Quesada y la San Miguel.

Las largas colas de vehículos se han formado por dos razones: la espera de los conductores por abastecer sus vehículos en las gasolineras y grupos de manifestantes que se han tomado algunas calles.



Sin gasolina

De acuerdo con las informaciones, las estaciones de servicio han estado desabastecidas debido al paro del transporte pesado que mantienen tomados varios puntos carreteros del país, lo que ha provocado la escasez de combustible.



Este problema persiste en el kilómetro 9 de la carretera CA-5 norte y la zona sur, como en San Lorenzo y Choluteca, lo que ha repercutido en la ciudad capital.



La paralización de los transportistas de carga pesada piden que les respeten la tarifa de 1.24 de dólar por kilómetro recorrido, que le bajen al permiso de explotación y que solo las unidades de Honduras pueda hacer fletes en el país.



Tomas

En horas de la tarde, un grupo de protestantes se tomó la calle en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mientras otro cerró el anillo a la altura del Hato de Enmedio y la salida al oriente.



Cientos de hondureños aún siguen embotellados en estaciones de gasolineras y el tráfico esperando que se habilite la ruta para poder circular.



Policía en Huelga

Otro de los asuntos que ha mantenido en tensión, no solo a la capital, sino a Honduras entera, es la huelga que mantiene un grupo de entes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, quienes han pedido una serie de condiciones, que según ellos se les prometió en el 2017, pero que hasta ahora no han sido cumplidas.



En esta presión policías, el uso de bombas lacrimógenas contra periodistas que cubren la fuente y sus mismos altos mandos no se ha hecho esperar.



Por ahora, a la capital le espera una larga noche y la solución al conflicto se agudiza cada vez más y con miras que mañana continuará.

