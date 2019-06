Honduras: Hay acercamientos entre médicos, maestros y gobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego de cuatro semanas de manifestaciones, el conflicto entre los gremios de la salud y educación podría llegar a su fin.



EL HERALDO tuvo acceso a información que indica que en los últimos dos días los sectores en protesta han comenzado a dialogar con el gobierno.



Aunque aún no hay acuerdos, ya que hay posturas firmes de ambas partes, los acercamientos ya iniciaron, contó la fuente.



No se trata de una solución rápida, pero, según lo revelado “hay buena voluntad para solucionar la crisis. Hay pláticas confirmadas entre ambos sectores”.



Asimismo, afirma que médicos y maestros no están de acuerdo en la manera en la que se ha desatado la violencia durante las marchas.

En contra de los PCM

Desde inicios de mayo, los profesionales de la salud y la educación han exigido en las calles la derogación de los denominados PCM (Presidencial Consejo de Ministros), que dan vida a las comisiones de transformación del sistema educativo y sanitario de Honduras; así como una declaratoria de emergencia por la situación en ambos sectores.



El viernes, el gobierno modificó parcialmente su posición y adelantó la posibilidad de derogar los decretos PCM-026 y PCM 027, que los manifestantes aseguran son lesivos y buscan privatizar los servicios, si así fuera el resultado de un diálogo.



Aún así, los médicos y maestros siguen insistiendo en que primero la derogación y después las mesas de debate para darle una solución integral a los problemas que afectan a estos dos servicios públicos.



Y para el lunes y el martes llaman de nuevo a salir a las calles, con el apoyo además del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que convocó a sus 5,300 agremiados a unirse a las jornadas de protestas a nivel nacional.



Mientras, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), a través de comunicados instaron a los sectores a establecer el diálogo de manera urgente.



Al mismo tiempo que lamentaron que el conflicto afecte la actividad profesional y la economía nacional.