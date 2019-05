Con nuevo decreto, gobierno de Honduras prohíbe despidos masivos de maestros y médicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo de Honduras aprobó una nueva disposición donde aclara que los decretos ejecutivos PCM 26 y 27, que declaran en emergencia los sectores de salud y educación, respectivamente, no pueden interpretarse "para privatizar o hacer despidos masivos" en estos sistemas.

El anuncio del nuevo decreto, denominado PCM-023-2019, fue dado a conocer por Ebal Díaz, secretario de la Presidencia, la noche de este miércoles luego de un Consejo de Ministros donde se aprobó la normativa.

"Con este decreto ejecutivo más claro no puede ser, en el sentido que elimina cualquier argumento que existe de privatización en los servicios de salud y educación", expresó el funcionario.



Díaz explicó los alcances de la disposición: "El decreto dice que jamás hubo facultades de privatizar o hacer despidos masivos y tampoco habrá facultad alguna para hacer despidos masivos".

No obstante, "mañana (jueves) veremos paros y marchas, a pesar de este decreto que estamos presentando (...) la verdadera intención de los paros son los intereses de un grupo reducido".



Además, Díaz recordó la denuncia de lavado de activos que pesa sobre el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (Colprosumah) y que supuestamente es el verdadero interés de mantener las protestas.

"No estamos dispuestos a perjudicar las bases del magisterio, como quieren algunos dirigentes que buscan tapar los malos manejos", criticó el funcionario.

Aquí el decreto PCM-023-2019 íntegro



En uso de las facultades establecidas en el Artículo 245 numerales 2, 11 y 29, 246 y 248 de la Constitución de la República; Artículos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 28, 29 numeral 5, 116, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública y su reforma mediante el Decreto Legislativo No. 266-2013 y otras Leyes Aplicables





DECRETA:



ARTÍCULO 1.- Que los instrumentos jurídicos, Decretos Ejecutivos en Consejo de Secretarios de Estado números: PCM-016-2011, PCM-040-2012, PCM-026-2018, PCM-027-2018, PCM-005-2019 y PCM-008-2019, no contienen autorización o facultad alguna para privatizar o hacer despidos masivos en los sistemas de educación y la salud.



ARTÍCULO 2.- Que los instrumentos jurídicos, Decretos Ejecutivos en Consejo de Secretarios de Estado números: PCM-016-2011, PCM-040-2012, PCM-026-2018, PCM-027-2018, PCM-005-2019 y PCM-008-2019, no confieren poder o autorización a ninguna entidad del Estado, persona natural o jurídica para privatizar o hacer despidos masivos en los sistemas de educación y salud.



ARTÍCULO 3.- Ninguna disposición del presente Decreto puede ser interpretado en el sentido que en algún momento, los Decretos Ejecutivos en Consejo de Secretarios de Estado números: PCM-016-2011, PCM-040-2012, PCM-026-2018, PCM-027-2018, PCM-005-2019 y PCM-008-2019, han contenido u otorgado cualquier autorización o facultad para privatizar o hacer despidos masivos en la educación y la salud.



ARTÍCULO 4.- El presente Decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.



Dado en el Salón Constitucional de Casa Presidencial, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019).