"Se destruyó mi vida": Testimonio completo de Tony Hernández tras ser arrestado en Estados Unidos (III Parte)

SEGUNDA PARTE DEL TESTIMONIO

Agente: ¿Con qué información estabas pensando colaborar?

Tony Hernández: Eh ... Por eso, lo que usted me pregunte, pues yo puedo tirarlo a la mesa acá. Pero de eso, pues, yo ahí sí podría decirle y usted se me puede enojar y yo soy el voy a salir perdiendo, yo (inteligible)

Agente: Yo no estoy enojado.

Tony Hernández: No, porque le diga que eso no es mío ¿Cómo voy a poner ...? Sólo faltaría que le ponga entonces Juan Antonio Hernández.

Agente: Mire, lo que usted dice aquí no me va a enojar.

Tony Hernández: No, no, no. Claro

Agente: De ninguna manera. Ésta no es mi oportunidad.

Tony Hernández: Sí

Agente: Es la suya.

Tony Hernández: Es la mía; yo entiendo.

Agente: ¿OK?

Tony Hernández: Pero no puedo admitirle eso que está ahí porque puede ser T H; puede ser ... ¿Cómo voy a ... cómo voy a poner mis iniciales en un negocio de esos tan, tan peludo? Y que yo sé que voy a ser el primero en salir, en salir en problemas.

Agente: ¿Cuáles son los, eh, los narcotraficantes que usted conoce, además de don Emilio y el Rojo?

Tony Hernández: Mario José Cáliz

Agente: ¿Quién más?

Tony Hernández: Eh, bueno, los que ya están acá, ¿no?

Agente: No, cualquiera. Puedes empezar con los que están acá.

Tony Hernández: Bueno, en su orden como han venido: Los Cachiros. Don H. Eh ... Dos de Los Cachiros. Don H. Huh ... esos últimos que vinieron nunca los escuché.

Agente: ¿Los dos ... los Valles?

Tony Hernández: No, los Valle; los Valle sí

Agente: Sí los conoces.

Tony Hernández: Los Valle los conocí. Sí, los conocí en un cumpleaños en (unintelligible).

Agente: Aja

Tony Hernández: Y los conocí también porque me mandaron al famoso Toño Frontera con el que supuestamente íbamos a matar a mi hermano y al embajador. Y me mandaron a ofrecer dinero. Y me dijeron en la campaña que daban helicópteros, que daban dinero y que me podían hacer presidente, perdón, diputado. “Y dígale a Samuel”, me dice, que Samuel era el propietario y yo era el suplente ... Eh ... no, le digo a Samuel ... cuando le digo a Toño: “Mire, Toño, yo no le voy comentando las cosas. Usted va a terminar en líos también, como han terminado todos. Tiene buenos negocios su familia. Mire que si usted no le para bolas ... Usted lo que quiere es pisto, pisto le voy a traer”. Y llegaba a mi finca, a mi finquita, vamos, no es finca, finca. Ustedes ya la han de conocer. O la ... O por lo menos saber que no es algo ostentoso. Es algo que me dejó mi papá. Y llegaba casi a diario.

Agente: ¿Quién llegaba?

Tony Hernández: Toño Frontera

Agente: ¿Con qué?

Tony Hernández: Con el objetivo de llevarme donde ellos o llevarme dinero para ... Ellos sí me pidieron directamente información. Faltando unos días para que los detuvieran, eh ... me llegó a buscar el muchacho este y le digo yo: “Mire, ¿quién los está pajeando a ustedes? A los señores los van a llevar. Si hay alguien de la policía que les está dando mentiras, díganle que eso es falso. Nadie va a detener eso. Esos señores se los van a llevar”. “Sí, pero el trato”, me dice, “es que no se los lleven”. “Bueno, yo no sé quién hizo el trato, porque con Juan no se ha hecho y usted sabe como es Juan”. “Pero, mire Tony, ayudémosles”, no sé qué. “Si hay alguien de la policía que les está diciendo”, digo “que no se los van a llevar :: se los van a llevar y los van a detener”. Ellos sí me mandaron a ofrecer directamente dinero para eso exactamente. Para la información. Y con ... con el señor Pacheco yo nunca, nunca tuve acceso a poder preguntarle algo.

Agente: ¿Quién es el señor Pacheco?

Tony Hernández: El ... el secretario de defensa, perdón, de seguridad. El general Julián Pacheco, que en ese tiempo, en ese tiempo sí creo que estaba de Inteligencia. No, estaba de ministro. Inclusive el señor Lobo lo mencionó. Yo no sé cómo va en ese tema él Eh ... lo mencionó, que él llegó a buscarlo. Con él, pues, yo no tuve acceso a poder hablar directamente, peor preguntarle una cosa de ésas. Solo lo miré una vez en un concierto. Y yo noté que era una persona muy seria. Eh ... Usted sabe cómo, cuándo poder hablar con alguien para X tema, para poder sacar información o para poder decirle: “General, ¿usted me puede proporcionar tal cosa?” A vox populi se sabía que los señores estos los detenían. Los detenían porque los detenían. Y que los agarraban y que los iban a agarrar. Y ellos son los que habían programado cuándo iban a asesinar al presidente el quince de septiembre del dos mil quince, creo. Quince o dieciséis, ahí, llegando a Gracias. Que él está pagando por eso con otro señor salvadoreño y un exmilitar hondureño. Que era una persona de Gracias. Una persona conocida de nosotros.

Agente: ¿Quiénes son los otros narcotraficantes que usted conoce?

Tony Hernández: Perdón ... vamos a irnos por zonas. Este señor Pinto.

Agente: ¿Primer nombre?

Tony Hernández: Eh ... que estaba en la zona sur de Honduras. Él creo que anda huyendo también. Él creo que anda huyendo. El señor Pinto. Creo que también el hermano. Ellos son de Copán. Trabajaban con ellos directamente. Eh ... por la zona costera, bueno, ahí sólo eran estos señores de los Cachiros, y no sé si dejaron a alguien más ahí en esos temas. Porque yo ahí no voy; ni a Copán ni a lugares así porque me han prohibido por lo peligroso que está. Pero déjeme hacer memoria de más. Pero este muchacho de Gracias, sí.

Agente: ¿Cuál?

Tony Hernández: Mario José Cáliz. Y es una persona que está invirtiendo una cantidad de dinero exagerada.

Agente: ¿Con quién trabaja él?

Tony Hernández: Eh ... pues yo creo que ha de trabajar ya con alguien de afuera.

Agente: ¿Cómo así “afuera”?

Tony Hernández: De afuera de Honduras

Agente: Sí, pero, ¿con quién? ¿Gente de que país?

Tony Hernández: Eh ... pues tiene que ser algunos contactos que él tiene en Guatemala. Porque él trabajaba directamente con El Rojo y era la mano derecha de él. Y algunas inversiones que se están haciendo ahora ahí que ... ¡ufff!

Agente: ¿Cómo sabes las inversiones que se están haciendo?

Tony Hernández: Porque está un primo de él dirigiéndolas.

Agente: ¿Usted tiene contacto con Cáliz?

Tony Hernández: Ya poco, poco. Porque desde la campaña quedó una fricción cuando él quería ser alcalde y el presidente no, no, no lo apoyó para que fuera en las planillas.

Agente: ¿Cuántos años lleva trabajando Cáliz en el narcotráfico?

Tony Hernández: Bueno, desde ... dos ... casi dos años. Más tal vez.

Agente: ¿Dos años?

Tony Hernández: Creo que más. Pero eso, eso es algo público.

Agente: No, no es público.

Tony Hernández: Allá sí es público. Allá en Gracias todo el mundo lo sabe. Si le tienen miedo a él. Le tienen miedo. Y de más importe, como le digo, él me fue a ofrecer ese tema de poder pasarlo en cilindros con, con nitrógeno. Y es una persona muy, muy aguerrida; muy ...

Agente: ¿Por qué él te ofreció a ti pasar eso en los cilindros?

Tony Hernández: Siempre tratan de involucrar a alguien para poder estar en el ... tener algo del, del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo, para ingresar a alguien o comprometer al, al gobierno para que les ayude. Eso siempre, siempre ha pasado. Es un modus operandi del narcotráfico y ... y del crimen organizado.

Agente: ¿Cuántos de estos narcotraficantes te han ofrecido a ti meterse en vueltas con ellos?

Tony Hernández: Bueno, El Rojo

Agente: Ajá

Tony Hernández :Este muchacho, Toño Frontera, que está preso, pero lo que él me decía directamente que me daban el dinero; y usted agarra una vez y tiene que ser un recluta de ellos. Y con Hon H, le sería mentiroso. Ese señor yo no ... yo sólo lo saludé dos o tres veces.

Agente: Él nunca te ofreció ...

Tony Hernández: No, porque no ... él sí llevaba ... yo lo conocí a él por un compañero del Congreso. Ellos fueron ... estudiaban en un colegio de ganadería y ellos empezaron a montar toros y ahí se conocieron. Y por él fue que yo lo conocí. Así es que ... Él se llama Juan Carlos Valenzuela, y ...

Agente :¿Toño Frontera es Carlos Valenzuela?

Tony Hernández: No, no, no

Agente: ¿No?

Tony Hernández: No. Juan Carlos Valenzuela es el diputado que por él lo conocí, porque fueron compañeros en el, en el ....

