Cronología: Caos y violencia continuaron pese a eliminación de decretos en Salud y Educación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los manifestantes continuaron este martes con movilizaciones que después de unas horas se convirtieron en una batalla campal en el centro de la capital de Honduras, tal como ocurrió el lunes.

Los protestantes quemaron llantas, palos y saquearon tiendas en medio de enfrentamientos con la Policía Nacional y Militar, pese a que el Congreso puso fin a los polémicos decretos al sistema de Salud y Educación.



Estos fueron los principales hechos registrados



7:00 am

Un grupo de maestros, médicos y estudiantes salió desde muy temprano de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán rumbo al Congreso Nacional, mientras otra manifestación se dirigía al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el bulevar Suyapa.



9:00 am

Varias personas se tomaron la carretera que conduce al sur de Honduras, a la altura de la aldea Germania. Los manifestantes colocaron llantas quemadas para obstruir el paso, mientras miembros de la Policía Nacional los desplazaron con bombas lacrimógenas. El enfrentamiento duró al menos una hora.



10:00 am

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se reunió con los jefes de bancadas de los partidos políticos a puerta cerrada -a excepción de Libre-, para dialogar sobre las polémicas reformas al sistema de Salud y Educación. Los diputados de la oposición solicitaron que se derogaran los decretos, mientras Oliva dijo que serían archivados.



11:00 am

El presidente del Congreso Nacional reafirmó que no ratificarían los decretos de reestructuración del sistema de Salud y Educación y que serían archivados para que no se volvieran a discutir bajo ninguna circunstancia.



"Vamos a suspender y archivar esta ley que recientemente se aprobó, con el ánimo de citar a las partes en conflicto a que se sienten a construir una propuesta en conjunto", dijo entonces Oliva.



11:00 am

Una de las movilizaciones se dirigía al centro de la capital de forma pacífica; decenas de médicos y maestros caminaban con carteles y gritando consignas en contra de los artículos de las leyes de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación, aprobadas el jueves pasado.



El paso por el bulevar Morazán, a altura de la iglesia Guadalupe, estaba cerrado debido a otra marcha.



1:00 pm

La policía bloqueó el acceso al Centro Histórico de Tegucigalpa. Varios negocios cerraron y los alrededores del Poder Legislativo permanecían blindados por policías a la espera de una sesión convocada a las 2:00 de la tarde.



2:15 pm

El Congreso Nacional de Honduras determinó eliminar por unanimidad los polémicos decretos para la reestructuración y transformación presupuestaria en Salud y Educación, luego que Mauricio Oliva presentara una moción para que se reconsiderara su aprobación.



3:00 pm

Tras eliminar las polémicas reformas, Oliva convocó a diálogo a los sectores interesados.



"Para enviar un mensaje de unidad era sencillamente votar por unanimidad. Yo creo que el Congreso ha enviado un mensaje claro de que queremos paz, queremos tranquilidad y que si hay voluntad de las partes, este Congreso está dispuesto ha auspiciar un diálogo entre las secretarias de Estado, en este caso Educación, Salud, y los gremios", expresó.

Una de las manifestaciones se registró en la carretera que conduce al sur de Honduras. Foto: Johny Magallanes /EL HERALDO







4:00 pm

Pese a la eliminación de los dos decretos, un grupo de encapuchados se enfrentó con la Policía Nacional y Militar. Sujetos no identificados quemaron un vehículo en el centro de la capital.



El dueño del automotor, tipo pick-up, doble cabina, color gris, había ido al centro para pagar impuestos en la alcaldía capitalina, pues quería aprovechar el 10% de descuento por pronto pago, que vence este 30 de abril.



En medio del caos, los manifestantes retaban a los policías para que el enfrentamiento continuara.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, aseguró que su gremio no apoyaba los actos vandálicos como método de protesta. "No voy a permitir o promover acciones de este tipo", expresó.



5:40 pm

Continuaban los saqueos en tiendas ubicadas en el centro de la capital. Una joven fue detenida, mientras varias personas alegaban que era menor de edad. La Policía intentaba detener a los saqueadores, quienes corrían para no ser capturados.