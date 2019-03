Marlon Tábora justifica millonaria compra de edificio para embajada en EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El coordinador del gabinete económico, Marlon Tábora, reaccionó este miércoles ante los cuestionamientos por la compra de un edificio para la embajada de Honduras en Washington.



Tábora, que recientemente dejó su cargo como embajador de Honduras en la capital de Estados Unidos, dijo durante una entrevista en Frente a Frente que es importante tener estabilidad y que no se ha realizado la compra de manera irregular.



"Sabemos donde vamos a estar por los próximos seis meses, pero no sabemos lo que va a pasar después. A pesar de tener un contrato por 10 años, solo estuvimos como tres años y ahora tenemos que andar buscando donde alquilar", dijo justificando la necesidad de tener la embajada en un sitio estable.



Ante los cuestionamientos refirió que "si alguien tiene la evidencia de que Marlon Tábora compró un bien de manera irregular y tiene el cheque o la transferencia que ha violentado la ley, que presente la denuncia al Ministerio Público".



"Si bien es cierto que algunos funcionarios en algún momento hacen las cosas de manera equivocada, no significa que todos actuemos de la misma manera, esto es para el bien de Honduras, lo hacemos de manera ordenada en seguimiento a todo lo que se han establecido en la ley", agregó.



El funcionario también retó a que "si alguien tiene un evalúo formal, reconocido por el Distrito de Columbia y avalado por las autoridades norteamericanas en lo que diga que el bien no cuesta lo que nosotros tenemos, lo podemos empezar a discutir".

Honduras aprobó el pasado mes de febrero un monto de 196 millones de lempiras para la compra del edificio en Estados Unidos.



"Que utilicen esta situación para estar creando una nebulosa lastimosamente al final solo afecta la credibilidad del país", lamentó.



También recordó que "hay gente que decía es una nueva casa para el embajador, y que ni la casa de Obama cuesta eso", a lo que respondió: "yo estoy ahí de manera temporal eventualmente más temprano que tarde me tengo que ir y quedará para el que venga".



Lea: Empleados del Registro Nacional de las Personas denuncian pérdida de fondos