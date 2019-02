Vacunación y vigilancia son claves contra el sarampión

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si usted tiene hijos con una edad entre los 12 y los 18 meses debe acudir de inmediato a vacunarlos contra el virus del sarampión.

Esta enfermedad fue erradicada en Honduras hace 20 años, pero la amenaza vuelve a aparecer y es alta.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a los niños que no han sido inmunizados. La patología se puede transmitir por pequeñas gotas que proceden de la nariz, boca y la faringe de quienes se han infectado.

Los casos

Ante el reporte de tres casos confirmados en Costa Rica en los últimos días, las alarmas de alerta se encendieron en toda la región Centroamericana.

La enfermedad llegó al país vecino por la visita de una familia procedente de Francia que estaba infectada y presentaron los síntomas en suelo costarricense.

196 mil menores es la meta

que tiene previsto

vacunar el PAI este año.

En 2018, en Guatemala se presentó un caso, una menor de edad que no estaba vacunada, viajó a Alemania y contrajo el virus. Cuando regresó a su país desarrolló los síntomas.

Esa misma situación podría ocurrir en Honduras y en los demás países de la región, ya que en Norteamérica y Sudamérica también se registran brotes.

En los controles migratorios no se puede identificar a una persona que tenga el virus, por lo que el riesgo es mayor.

Lea: Temen asfixia del Instituto Hondureño del Seguridad Social si aumentan los beneficiarios

Solo en Estados Unidos, 10 estados reportan 159 casos de sarampión. Esos casos se concentran en California, Nueva York, Washington y Texas, entre otros, donde viven miles de hondureños.

Por esa razón Honduras hay una alerta nacional por el riesgo de importar un caso de sarampión ante la llegada de un extranjero infectado. En 2016 se certificó la región de América libre de esa enfermedad, sin embargo, los casos han vuelto a aparecer.

Vacunación es clave

Las autoridades de Salud notificaron a todas las regiones sanitarias que se debe reforzar la vigilancia epidemiológica y fortalecer la vacunación de la población meta.

Las dosis se están aplicando de manera gratuita en los más de 1,600 centros de salud que existen en el país. La vacuna también se aplica en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otros hospitales públicos.

Los síntomas del sarampión aparecen entre los ocho y 12 días después de la infección.

Estos son fiebre alta, congestión nasal, ojos rojos y surgen pequeñas manchas blancas en la boca. También surgen manchas rojas que comienzan en la cara y en el cuello, posteriormente se van extendiendo por todo el cuerpo. No existe un tratamiento específico para la enfermedad y los pacientes tardan en recuperarse entre dos o tres semanas.

No obstante, si no acuden a un médico, los infectados corren el riesgo de hasta fallecer por las complicaciones que genera el virus. Entre las principales complicaciones están ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones en el oído y neumonía. Esto afecta más a los menores con desnutrición y a las personas cuyo organismo no puede dar una respuesta inmunitaria adecuada, como quienes viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Lea: Hernández sobre compra de inmueble en Estados Unidos: es una inversión a largo plazo

Meta de inmunización

La meta de vacunación para este año contra el virus de sarampión es de 196 mil niños menores de un año de edad.

“A partir de 1998 no se reportan casos confirmados de sarampión, sin embargo, se mantiene una vigilancia epidemiológica de todo caso sospechoso de sarampión”, informó a EL HERALDO Ida Berenice Molina, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

En América hay 13 países que reportan brotes de la enfermedad, entre ellos: Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, México, entre otros.

El sarampión por sí mismo no mata, lo que

mata son las complicaciones como la

neumonía y en segundo lugar la infección

severa del cerebro”. Renato Valenzuela



“El país está en alerta a nivel nacional y ha brindado lineamientos a las 20 regiones sanitarias para que intensifiquen la vacunación de la población infantil, en un esquema de dos dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses”, explicó Molina.

Agregó que el personal que labora en establecimientos sanitarios debe reportar de inmediato ante la sospecha de un caso. “Lo importante es que el país active sus equipos de alerta-respuesta y de manera rápida identifique esos casos y realice todas las acciones para evitar que se presenten más casos”, explicó la galena.

Los padres de familia no deben esperar la campaña de vacunación, que se realiza en mayo, porque las dosis se están aplicando desde el 1 de enero y se hará de forma permanente todo el año.

Para garantizar la protección contra el sarampión, no basta tener una dosis, se requieren las dos dosis. La Unidad de Vigilancia de la Salud reporta más de 20 casos sospechosos por sarampión que han sido descartados por laboratorio.

“Lo que pasó en Costa Rica es una situación que no se puede prevenir porque hay sarampión en Europa, en África, en 13 países de América, el país no puede prevenir que vengan viajeros que no estén vacunados, lo que sí puede hacer la población es asegurar que su población esté vacunada”, afirmó.

Para proteger a la población adulta en riesgo al virus se destinaron unas 50 mil dosis.

Preparación

Para el pediatra infectólogo del Hospital Escuela, Renato Valenzuela, Honduras está preparada porque tiene vacunada a la mayoría de la población, en un 95 por ciento.

“La población menor de 20 años está vacunada, entonces no le va a dar sarampión, los que no estén vacunados y son mayor de 20 años sí son susceptibles al virus”, expresó el galeno. Agregó que no hay temor de que se presente un caso autóctono del virus sarampión, la preocupación es que llegue un caso importado de otro país.

“La Secretaría de Salud mandó una alerta para que todo el personal esté a la expectativa ante cualquier paciente que presente síntomas similares debe reportarlo de inmediato para estudiarlo”, detalló Valenzuela.

Explicó que se reportan casos sospechosos porque el sarampión puede ser confundida con dengue, zika, chikungunya y con la rubéola.

“Que todo mundo lleve a sus niños a vacunar, que revisen el carné de vacunas para ver si está vacunado”, recomendó. En las comunidades más postergadas de Honduras existe el riesgo que hayan personas que no se vacunaron y puedan infectarse con el virus. A las personas que experimentan los síntomas deben acudir de inmediato a un médico y se aborda con abundantes líquidos, suero oral, acetaminofén y ser aislado en cuarentena.