Desacuerdos entre diputados del Partido Nacional provoca su ausencia y la suspensión de sesión en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Desaveniencias y discusiones entre diputados que son seguidores del titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva y los afines al designado presidencial, Ricardo Álvarez provocaron la ausencia de los congresistas de la bancada del Partido Nacional en la sesión ordinaria convocada este martes.



Transcurrieron cuatro horas de retraso y los congresistas de las fuerzas políticas de oposición decidieron abandonar el hemiciclo. Los parlamentarios cachurecos fueron llamados a un encuentro de urgencia, previo al inicio de la reunión legislativa, la cual suele comenzar varias horas después de que se hace la convocatoria por la junta directiva del Congreso.

De interés: El Congreso no sesiona por la ausencia de los diputados del Partido Nacional



No solo los desacuerdos por temas relacionados a reformas electorales ocasionaron la prolongación de la reunión interna de los diputados nacionalistas, sino también otros asuntos como la enmienda propuesta por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) al artículo 319 de la Constitución de la República que busca fortalecer las garantías de jueces y magistrados.



Además, se abordó la nómina de candidatos que se propondrá para convertise en los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), informó a EL HERALDO una fuente ligada al órgano unicameral.



El Congreso emitió un comunicado sobre la suspensión de la sesión ordinaria, argumentando que por la falta de quórum no pudo ser celebrada, por lo que el vicepresidente del Legislativo, Antonio Rivera Callejas determinó que este miércoles se llevará a cabo la reunión a partir de las 3:00 de la tarde.