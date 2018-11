Tres docentes fueron suspendidos de la UNAH por acoso sexual

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tres docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fueron suspendidos por acoso sexual.

Claudia Bustillo, coordinadora del Comisionado Universitario, especificó que en el 2018 han recibido 14 denuncias de acoso, de las cuales tres corresponden a docentes que fueron cancelados sin derecho a nada.

Las autoridades no detallaron de qué facultades son los docentes, sin embargo, especificaron que el resto de las denuncias son contra estudiantes, personal administrativo y estudiantes administrativos.



"Necesitamos que denuncien para poder realizar la investigación, no podemos actuar de oficio", solicitó la funcionaria.



Detalló que las denuncias que mayormente reciben son de docentes hacia estudiantes y de acoso de hombres hacia mujeres.



"El acoso es cuando aquella persona no se siente contenta con el abordaje que la da otra persona y se siente incómoda en un ambiente de clase o trabajo que no está agusto", dijo.



Cuando las personas afectadas presentan una denuncia, las autoridades agotan un proceso administrativo interno y luego envían la investigación al Ministerio Público para que proceda penalmente.