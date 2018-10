Vicepresidente de Estados Unidos reitera que su país no tolerará que caravana migrante cruce la frontera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reafirmó este martes la decisión de Donald Trump de cancelar la ayuda para Honduras si no detiene la caravana de migrantes hondureños.

"No más ayuda si la caravana no se detiene", escribió en su cuenta de Twitter el segundo al mando en el gobierno estadounidense.

La multitudinaria caravana, que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos, es considerado por la nación del norte como un flagrante desprecio por su frontera y soberanía, según lo publicado por Pence.

"Habló con el presidente Hernández de Honduras sobre la caravana de emigrantes que se dirigía a los Estados Unidos mensaje fuerte de @ POTUS: no más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará este flagrante desprecio por nuestra frontera y soberanía", tuiteó.

Más temprano, Donald Trump le hizo un enérgico llamado a gobierno de Juan Orlando Hernández para que detenga la caravana de migrantes hondureños.

