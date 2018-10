Liberales definirán el lunes si vuelven a la mesa de diálogo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) definirá el lunes si regresa o no a las mesas del diálogo tras haberse retirado a raíz de la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP) ordenada desde el Congreso Nacional.

EL HERALDO consultó ayer al presidente del CCEPL, Luis Zelaya, sobre el particular y este reveló que el lunes tomarán la decisión sobre si siguen o no en el proceso en el cual han estado con voluntad política para llegar a resoluciones consensuadas.

“El lunes lo definiremos, deben darse cambios para determinar regresar”, dijo el excandidato presidencial en las elecciones pasadas.

Recientemente, el representante en Honduras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Igor Garafulic, dijo que esperan que este lunes tras el feriado se reanude el proceso del diálogo nacional en el museo de Chiminique con el Partido Liberal incorporado, pese al anuncio de sus dirigentes de retirarse por el conflicto que generó el nombramiento de su representante en la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).

“Les deseo genuinamente que superen sus conflictos y los esperamos de vuelta después de la semana morazánica para que sigamos trabajando por el acercamiento y por la reconciliación de Honduras”, afirmó el delegado de la ONU.

El diplomático ha jugado un papel protagónico en esta ruta por el consenso tanto en la primera fase como en la segunda, donde se están ventilando los temas sensibles que forman parte de la agenda del diálogo.

El Partido Liberal se retiró (no se sabe si de manera definitiva) porque el Congreso Nacional nombró en la Junta Interventora del RNP a Norman Roy Hernández, quien no fue consensuado con el Consejo Central Ejecutivo liderado por Luis Zelaya.



“No me corresponde dar opinión a favor de una u otra postura, simplemente hacer un reconocimiento y es que durante siete meses a mí me ha correspondido ver cómo el Partido Liberal ha participado en cada una de las reuniones, ha llegado con propuestas constructivas y el equipo que ha llegado siempre ha mantenido un muy buen nivel”, resaltó Garafulic.