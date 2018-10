José Luis Moncada recrimina a Luis Zelaya el uso de símbolos liberales para atacar y dividir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Aprovecho para manifestarle mi malestar por el uso inapropiado de símbolos partidarios y de redes sociales del Partido Liberal utilizadas por usted (Luis Zelaya) para atacar y cuestionar a correligionarios", dice parte de una carta enviada por José Luis Moncada, secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), a Luis Zelaya, presidente de la institución política.



A criterio de Moncada, la bandera del Partido Liberal está siendo usada de forma indebida en el "largometraje" de Luis Zelaya.



"El ingeniero (Zelaya) ha usado la página web y redes sociales del partido para atacar al expresidente Carlos Flores, Elvin Santos, Gabriela Núñez y otros que no está de acuerdo con él. Esto no debería suceder, no es correcto", ilustró Moncada.



En la misiva dirigida al presidente del órgano de dirección de los liberales se le recomienda "unir, educar, formar y manifestar programas de educación" que fortalezcan a la democracia, a través de los canales oficiales del partido rojo-blanco-rojo.



"Se ocupa que el esfuerzo partidario sea propositivo dentro de las líneas y no disociadoras, los símbolos partidarios deben respetarse", señala Moncada.



Recientemente en el perfil oficial de Twitter del CCEPL, Luiz Zelaya señaló que hay un "lado oscuro" de los "cheles" y que "no es un mito porque tiene nombres y apellidos".



Ante los señalamientos el expresidente de Honduras, Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002), señaló que Luis Zelaya quiere acomodar el libreto a su conveniencia.



"La intención de Zelaya es destruir figuras emblemáticas del liberalismo. Esa palabra obedecer es propia de Luis Zelaya que ultraja los principios liberales de respeto al criterio ajeno y cuya costumbre es imponer, mandar, tirar línea", cita textualmente el diario de Flores Facussé.



La nota de Moncada surge en el contexto de una de las peores crisis que vive el histórico partido político, a raíz de fuertes discrepancias por el nombramiento de una Junta Interventora en el Registro Nacional de las Personas.



La crisis tuvo su cenit con la expulsión de Luis Zelaya de al menos 18 diputados liberales que votaron por la integración de la Interventora.



Zelaya se fue de frente contra altos dirigentes liberales, incluido el expresidente Carlos Flores, a quien acusó de imponerse en la eleccion del miembro del Partido Liberal ante el RNP en confabulación con el presidente Juan Orlando Hernández.



Sin embargo, tras estos señalamientos, se ha revelado que el propio Luis Zelaya participó en estas negociaciones y que su malestar radica en que la mayoría de los diputados liberales le rechazaron su candidato.



Este estira y encoge y datos que saltan por doquier pone en precario al histórico Partido Liberal que tuvo en las elecciones de noviembre pasado su peor resultado de las elecciones tras el retorno a la democracia en 1981.