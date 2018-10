Carlos Flores: “Lo que quería Luis Zelaya era que el expresidente le hiciese los mandados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- expresidente liberal, Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002), contó este día interioridades de las negociaciones sostenidas con líderes del Partido Nacional y del Partido Liberal para la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP) y que ha desembocado en un fuego cruzado entre los mandos “cheles”.



Desde la semana pasada el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, señaló que el “lado oscuro” de su partido, el alusión a Flores Facussé, estaba haciendo “pactos de impunidad” con el Partido Nacional (PN).



Flores Facussé publica hoy en su diario detalles en torno a las mencionadas reuniones en su casa de habitación en la colonia Lara de Tegucigalpa, donde asegura que “Lo que quería Luis Zelaya, era que el expresidente le hiciese los mandados”.

Según el expresidente del Partido Liberal (PL), Zelaya quiere acomodar el libreto a su conveniencia, negando en un principio que había sostenido encuentro con la oposición y luego, afirmado que él había propuesto la integración del Partido Libertad y Refundación (Libre) en la Junta Interventora.



La nota periodística relata los hechos que se dieron a puertas cerradas, y en ella se señala que el vídeo publicado por Zelaya en las redes sociales la semana anterior, demuestra su participación activa en negociaciones con el PN.



Además, según el artículo, sería, entonces, con la colusión de Zelaya lo que este último califica como “pacto de impunidad”. Según la nota publicada hoy, lo que cuenta Zelaya adolece de veracidad. Son falacias acomodadas a la conveniencia de su narrativa, justifica.

“Zelaya está siguiendo la estrategia de un manual MOSAIC, que consiste en hacer olvidar a los liberales el humillante fracaso al que llevó al partido en las pasadas elecciones, obteniendo apenas el 14.8% de los votos”, recrimina el artículo como un mensaje de reproche directo.



La intención de Zelaya, enfatiza el artículo, es destruir figuras emblemáticas del liberalismo, situándolas en el “lado oscuro”. Con especial dedicatoria al expresidente Flores Facussé, que aún conserva un nivel de liderazgo respetable en el país, dice el texto. Con un antetítulo de “colusión”, indica que las reuniones de Zelaya para entenderse con los nacionalistas ocurrieron cuando la elección de la Fiscalía, solicitando la intercesión del expresidente, ya que la relación del presidente del CCEPL, con la mayoría de diputados de la bancada liberal, le pedían incluso dialogar con ellos.



La información revela que, urgido Zelaya por entenderse con los nacionalistas, fue concertada una reunión en la casa expresidente liberal. Allí acudió LZ (Luis Zelaya), JOH (Juan Orlando Hernández), el presidente del Comité Central (Reinaldo Sánchez) y el diputado (Alfredo) Saavedra.



En esa reunión se convino la necesidad de intervenir el RNP, debido a que no había credibilidad para el próximo proceso electoral, sin eliminar las enormes fallas de la dotación de documentos registrales que afectaban la seguridad nacional, así como la necesidad de una nueva tarjeta de identidad.



Al mismo tiempo califica como falso los señalamientos, de que Flores Facussé haya sugerido que la propuesta fuese de los liberales y que se presentara en el Congreso Móvil de Gracias, Lempira, más bien, el exmandatario propuso que la iniciativa partiese de un acuerdo que saliera del diálogo nacional.



Para Flores Facussé, la iniciativa no podía salir de los partidos tradicionales, entonces Zelaya se comprometió a incidir en Salvador Nasralla, excandidato presidencial de la Alianza de Oposición.



También considera como falso que Zelaya se haya opuesto a que la interventora la lideraran el PN, el PL y la Alianza Patriótica, siempre estuvo de acuerdo con eso en las conversaciones, afirma el artículo.



Asimismo califica como falso, lo que aseguró Zelaya en el video en las redes sociales, de que él propuso la integración de Libre en la intervención, según el diario del expresidente, Zelaya no estuvo en esas reuniones.



“Volviendo a la reunión de La Lara”, cita el artículo, Zelaya y el diputado liberal de la comisión de dictamen, ofreció el nombre de uno de sus allegados para integrar la interventora, se trataba de un incondicional y compañero suyo de escuela, pero este fue rechazado y Zelaya le reclamó al PN, quienes le dijeron que ellos no lo vetaban, sino que eran problemas interno del PL.



La última reunión en la Lara fue promovida por Saavedra, donde el expresidente se negó a vender el nombre del propuesto de Zelaya a los diputados, ya que estos no aceptarían una imposición de alguien, solo por ser a fin al presidente del CCEPL, quien tienen aspiraciones de otra candidatura presidencial.



Afirma la nota periodística que es falso, que el expresidente Flores le haya dicho a Zelaya que la persona tenía que ser alguien “que le obedezca a usted y a él” así como en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“Esa palabra obedecer es propia de Luis Zelaya que ultraja los principios liberales de respeto al criterio ajeno, y cuya costumbre es imponer, mandar, tirar línea. La práctica utilizada por el expresidente es de convencer, no ordenar”, cita textualmente.



En conclusión, según el artículo, lo de Luis Zelaya era un "berricnhe", pues “lo que quería Luis Zelaya era que el expresidente (Flores Facussé) le hiciese los mandados”.



El texto finaliza diciendo: "En su libreto -video- (el de Luis Zelaya) intenta lavarse la cara de su colusión en "pactos de impunidad" y negociaciones con el partido de gobierno. Vaya cinismo. Vaya ética. Vaya moral".

