¿Qué es una persona no binaria? Término con el que se identificó Demi Lovato

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Demi Lovato anunció este miércoles en sus redes sociales que se considera una persona no binaria, pero ¿Qué significa este término?

Una persona no binaria es aquella que no se identifica completamente en la categoría de hombre o de mujer. Algunas personas tienen un género que combina elementos de ambos, o bien no se identifican con ningún género.

También se les conoce como genderqueer, agender y bigender y aunque ninguno de estos términos significa exactamente lo mismo, todos se parecen en que su género no es simplemente masculino ni femenino.



La razón del surgimiento de esta palabra es porque en la sociedad actual solo se reconocen dos géneros: masculino o femenino. Por lo tanto, se usa el "no binario" para describir géneros que no entran en una de estas dos categorías.

Según el Centro Nacional de Igualdad Transgénero las personas no binarias no son nada nuevo. Tampoco están confundidas acerca de su identidad de género o siguiendo una nueva moda. Esta identidad han sido reconocida durante miles de años por culturas y sociedades alrededor del mundo.



Las personas no binarias tampoco son intersexuales. Generalmente nacen con cuerpos que pueden ajustarse a las definiciones típicas de hombre y mujer, pero su identidad de género innata es diferente.

Como Lovato son muchos los artistas que se han denominado no binarios.

