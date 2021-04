Las mejores formas de potenciar el sexo espontáneo con tu pareja  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras pasar confinados para evitar contagiarse del nuevo coronavirus, muchas parejas que viven juntas cayeron en una rutina sexual y posteriormente iniciaron con problemas hasta el punto de dejarse.



Pero ¿Cómo evitar caer en la rutina y qué hacer para salir de ella?



Si sienten que los encuentros sexuales se han enfriado un poco, la mejor forma de potenciarlos es haciéndolos diferentes y, sobre todo, muy inesperados.



Después de haber pasado una época en la que se ha restringido tanto el contacto físico y nos hemos cubierto el rostro con mascarillas, muchas sexólogas confirman que una vez haya más gente vacunada y empiece a vislumbrarse el fin de la pandemia podríamos estar ante una de las épocas más promiscuas de nuestra historia reciente.



Hay un aspecto a tener en cuenta: muchas parejas han pasado muchísimo tiempo juntas en este último año en caso de haber vivido en la misma casa.



Muchas de ellas habrán aprovechado para conocerse más a fondo y disfrutar de su relación en la intimidad, pero también es cierto que unas cuantas habrán perdido cierta conexión al tener que pasar tantos meses aisladas viendo la misma cara todo el tiempo.



Hay muchas formas de demostrar amor al otro, pero sin duda la más clásica, obvia y natural sigue siendo el sexo sano, seguro y satisfactorio.



Hay infinidad de páginas web en las que aparecen los famosos ‘sex tips’ que bien podrían resumirse en la idea de que hay que probar cosas nuevas para no aburrirse o recurrir siempre al mismo tipo de acto sexual, pero si hay algo que funciona al margen de cómo hacerlo para que resulte nuevo y excitante, eso es fomentar las ganas de ponerse manos a la obra en cualquier situación cotidiana.



Clave

La clave para tener sexo espontáneo radica en no contemplarlo como algo que tengas que hacer, sino como un deseo sincero y honesto de querer acercarse al otro para disfrutar los dos.



No es una cita con el dentista ni el paseo rutinario del perro, se trata de saber escuchar a tu cuerpo y al de tu pareja y que ambos estén sincronizados para hacerlo en cualquier momento o, incluso, sitio.



Evidentemente se trata de añadir un poco de emoción y sorpresa. Una de las claves que ofrece un interesante artículo de ‘Healthline’ es programar esta serie de encuentros sexuales espontáneos.



Como es obvio, si se fija una hora, un día y un lugar de antemano se sentirá como un deber u obligación.



A veces basta con un mensaje picante mientras él o ella está en el trabajo para pactar un encuentro sorpresivo y fortuito. El objetivo es no organizarlo demasiado y sorprender a tu pareja para que la llama no se apague.



