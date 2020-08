Los óvulos eligen el esperma correcto, según estudio

Los óvulos pueden atraer esperma de otros hombres y no el de su pareja.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Sabías que los óvulos humanos eligen los espermas?, así lo confirma la investigación publicada en la revista científica 'Proceedings of the Royal Society B', la cual explica que "los óvulos humanos liberan sustancias químicas llamadas quimioatrayentes que atraen el esperma a los óvulos no fecundados".



John Fitzpatrick, profesor de una universidad sueca, dijo que el estudio se desarrolló porque querían "saber si los óvulos utilizan estas señales químicas para elegir qué espermatozoides atraer".

Para llegar a una conclusión, los investigadores examinaron la forma en que los espermatozoides responden al líquido folicular que rodea a los óvulos y contiene quimioatrayentes.



El propósito era saber si los fluidos foliculares de diferentes mujeres atraían más a los espermatozoides de algunos hombres que a los de otros.



"El líquido folicular de una mujer era mejor para atraer los espermatozoides de un hombre, mientras que el líquido folicular de otra mujer era mejor para atraer los espermatozoides de un hombre diferente", detalló Fitzpatrick.

Según el experto, lo anterior demostró que las interacciones entre los óvulos y los espermatozoides humanos "dependen de la identidad específica de las mujeres y los hombres involucrados".



El estudio además explica que el óvulo no siempre está de acuerdo con la elección de pareja de la mujer.



Por su parte, Daniel Brison, director científico del Departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Saint Marys y autor principal de este estudio, dijo que "la idea de que los óvulos elijan espermatozoides es realmente novedosa en la fertilidad humana"



"La investigación sobre la forma en que los óvulos y los espermatozoides interactúan hará avanzar los tratamientos de fertilidad y podría eventualmente ayudarnos a entender algunas de las causas actualmente inexplicables de la infertilidad en las parejas", puntualizó.

