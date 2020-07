Vida sexual al filo, ¿cómo reactivarla en cuarentena?

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS-.Con el aislamiento social en vigor, todos los aspectos de la vida se han ido modificando. Si vive con su pareja, es algo que están afrontando en conjunto, pero eso no lo hace necesariamente fácil, al contrario, deben ser asertivos, mantenerse en control y en los lineamentos de la comunicación de calidad para que el confinamiento no termine por impactar negativamente su relación.



El ámbito sexual es uno de los “apartados” al que hay que ponerle especial cuidado, pues el permanecer en el mismo espacio tanto tiempo y con la misma persona definitivamente tiene un impacto significativo en su libido.



De acuerdo con Antonio Escobar, psicólogo clínico en atención de pareja y familiar, la rutina estática es el factor más relevante respecto al impacto dentro de la sexualidad de la pareja, traduciéndose en dos escenarios: es la oportunidad en la que puede alejarse o reconectar con su pareja.

“Durante la cuarentena, el estilo de vida de muchos ha cambiado, incluyendo lo relacionado al sexo. Es normal que en estos momentos se esté sufriendo de ansiedad y algunos síntomas depresivos. La incertidumbre, problemas económicos, preocupación por la salud, porque los hijos están en casa todo el día o la falta de interés son solo algunas de las razones principales por las que las parejas no tienen relaciones sexuales con tanta frecuencia, que por ahora el sexo no parezca importante o simplemente el deseo no está presente con tanta frecuencia. Pero el sexo (responsable) puede ser una forma de hacer algo placentero y divertido que ayude a levantar el ánimo y desestresar”, explica.



Pero ¿qué hacer? Según el especialista hay actividades que puede llevar a cabo durante la cuarentena para conectar con su pareja e incluso pueden ayudar a ambos a reencontrarse en el ámbito sexual más allá del aislamiento social.



Por ejemplo, “hacer un esfuerzo para tener relaciones con la pareja con mayor frecuencia, por lo menos de una a tres veces por semana”, apunta Escobar.



"Si piensa no seguir absteniéndose de tener sexo debe tomar las medidas necesarias al salir de casa (mascarilla, gel, lavarse las manos). Por otro lado, debe saber si la persona con la que se tendrá relaciones ha estado expuesta al covid-19, debe salir de casa en el día asignado por el número de terminación de su identificación. Asimismo, utilizar anticonceptivos para prevenir “accidentes”. Sea responsable con su salud y la de los demás. “Quitarse las ganas” no es una buena razón para poner nuestras vidas o la de nuestros seres queridos en riesgo", concluye Escobar .