Cinco formas de actuar cuando tu pareja te deja 'en visto'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La tecnología ha dado paso a una serie de aplicaciones de mensajería que te permiten estar siempre conectado con tus seres queridos, sin embargo, en ciertas ocasiones estas suele ser el detonante de una discusión debido al famoso "en visto".

Hablaremos en el caso específico de las parejas sentimentales. Muchas de las peleas o discusiones son generadas luego de enviar un mensaje y ver que la otra persona lo vio y no contestó.

¿Qué hacer o cómo actuar ante esta situación que te molesta? Le presentamos algunos consejos.

1-No asuma nada: lo primero y sumamente importante es no asumir que la otra persona te dejó en visto a propósito. Espera a conocer las razones por las que no te pudo contestar en el momento que leyó el texto.

2-No paralices tu vida: si enviaste un mensaje a tu novio o pareja y te dejó en visto, no sigas dando vueltas al asunto una y otra vez. Realiza tus actividades como normalmente las haces y no revises tu celular a cada momento para ver cuándo fue su última conexión. Hacerlo solo te pondrá de mal humor y no lograrás saber nada.

3-No envíes más mensajes inmediatamente: Si ya enviaste un texto y te dejó en visto, no envíes más mensajes, parecerás una persona desesperada e incluso irracional.

No te muestres insegura o que estás enojada, es mejor que evites este tipo de conductas que no te llevarán a nada bueno.

4 -No lo tomes personal: no fabriques historias en tu mente, puede ser que tu pareja esté realmente ocupado y que por muchas ganas que tenga de responder tu mensaje, le sea imposible. Toma en cuenta su profesión o trabajo que realizada.

No pretenderás que si trabaja como técnico dentro de una turbina eólica, a miles de metros de altura, siempre esté pendiente de responder tus mensajes.

5-Dale el mismo trato: Por último, podrías actuar de la misma manera, solo para que pueda entender qué sientes cuando él o ella hace caso omiso a tus mensajes. Recuerda que no se trata de una venganza, sino más bien de hacer entender a la otra persona que todos merecemos respeto.

