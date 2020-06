9 experiencias sexuales que deberías probar al menos una vez en la vida

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una relación de pareja debe reinventarse seguido para que sea duradera y existen algunos tips que te pueden ayudar a mejorar la experiencia íntima junto a tu pareja.

A continuación 9 experiencias sexuales que deberías intentar, al menos una vez en la vida:

1. "Bondage"

Consiste en amarrar levemente a tu pareja de las manos o dejar que te amarren. No sólo despierta tus otros sentidos, al sentirte atrapado te vuelves más vulnerable y tu pareja siente más necesidad y ganas de experimentar con tu cuerpo cuando tiene el control.

2. "Dogging"

No se trata de exhibicionismo ni nada parecido, pues no se trata de que te descubran y te metas en problemas. El Dogging te suma adrenalina ante el temor de que alguien los descubran en plena intimidad al estar en lugares públicos, esto se convierte en algo mucho más divertido y salvaje. Puede ser en el auto, jardines, etc, pero siempre procurando que nadie los descubra.

3. “Quickie”

Aunque no debería convertirse en la norma, nunca está de más tener un encuentro sexual rápido para desestresarse. Nuestra rutina diaria puede no dejarnos demasiado tiempo, pero eso no puede convertirse en un problema. Una buena opción por ejemplo si estas en un vuelo y no dispones de mucho tiempo, pero quieres hacer algo arriesgado con tu pareja.

4. “Sexting"

Es una de las prácticas y experiencias sexuales más extendidas hoy en día. Está especialmente indicada para aquellos que tienen una relación a distancia, aunque se abre a todo tipo de posibilidades. Se trata sobre enviar mensajes de contenido íntimo a tu pareja.

5. Sexo tántrico

Es una doctrina oriental que está ganando una gran popularidad en América. La razón es que aumenta el deseo sexual en la pareja a través de un camino espiritual que se basa en la mente y la continencia del clímax. El objetivo es disfrutar de una forma diferente. Más paciente, consciente y, sobre todo plena.

6. Celebren “día del sexo”

Si ya se celebra el aniversario para el día que se conocieron o cuando se hicieron pareja, porque no tener al menos un día al año para tener relaciones sexuales y volverse locos. Esto no quiere decir que todo el año lo pasarán sin sexo, pero será una fecha especial.

7. El secreto es "juntos"

Ya sea que lean una novela erótica, o vean una película, participen de juegos o hagan bailes sexys el secreto siempre será que lo hagan juntos. ¿A quién no le gusta un juego previo?

8. Inventen

Desde juegos, posiciones o motivos aunque probablemente ya exista simplemente intenten hacer cosas nuevas, sugiere y acepta sugerencias por locas que sean. Si falla, al menos se divirtieron intentándolo y tienen muchas más para probar

9. No todo es sexo

El sexo es sumamente placentero, es una de las actividades que más disfrutamos los humanos, pero aunque no lo creas puede llegar a agotar y a ser rutinario por más que experimenten. Algo que también deben hacer es darse un respiro, y esto no quiere decir que ambos vayan a perder el interés, al contrario, al hacer esto se incrementa la tensión y el deseo sexual que existe entre ustedes.