¿Tu pareja tiene menos ganas de sexo que tú? Esto está pasando

En la relación de pareja no es poco común que uno de los dos tenga menos ganas de sexo que el otro.

En ocasiones, hay uno que busca más los encuentros, para iniciar el sexo, y tratar de seducir a la pareja. Lo más habitual es que uno de los dos tenga más ganas de sexo que el otro, y no que ambos sientan igual.

¿Cómo lidiar con esta falta de deseo? Lo primero es hablarlo, para evitar dar una mala percepción.

Cuando uno de los dos tiene más ganas que el otro, ambas partes suelen sentirse dolidas. El primero porque se siente rechazado y el segundo podría sentirse presionado a intimar.

Sin rechazo ni presiones

La que tiene más ganas de sexo cree, con frecuencia, que su pareja no la quiere o no la desea, pero esto no suele ser así.

Cabe comprender que cada persona tiene un deseo sexual diferente, independientemente del amor o atracción que sienta por su pareja.

"Muchas veces creemos que el deseo es algo que me posee. Pero no, el deseo no es espontáneo, no es algo que me viene, sino algo que yo invito a venir. Y lo invito desde mis creencias, mis emociones y mi cuerpo", dice la psicóloga y sexóloga Cristina Callao.

Lo que a cada uno le gusta

Si tu pareja no quiere ir a la playa, no vas a creer que es porque no te quiere, lo mismo sucede con el sexo. En este sentido, es muy importante conversar y conocer lo que a cada uno le gusta.



El ideal de amor romántico que tenemos nos lleva a pensar que, si nos queremos y nos entendemos con alguien, nuestro deseo sexual e intereses eróticos serán los mismos. Sin embargo, no pasa siempre así. Si no encontramos a alguien con los mismos gustos en ocio, lo mismo pasa en temas de cama.

La pareja que tienen muchas diferencias en su personalidad y sus actividades de ocio, también tendrán muchas diferencias en la cama.



"Es habitual que muchas parejas acudan a consultar a un especialista porque uno de los dos no tiene ganas de sexo y eso está provocando malestar. Pero hay que abrir la mente y erotizarla, con fantasías, creatividad, juguetería, cultivar lo que los sexólogos llamamos "el imaginario erótico", pero para ello, primero, tengo que descubrir y conocer mi cuerpo y sus sensaciones", nos recuerda la sexóloga Callao.