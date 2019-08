El secreto de una buena higiene post-sexual

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-No todo es diversión y placer. En las relaciones íntimas es muy importante tener hábitos de higiene antes y después del acto sexual.



Al momento de hacer contacto físico con tu pareja, muchas bacterias e infecciones pueden entrar a tu organismo si no practicas algunos hábitos de higiene, por eso los especialistas recomiendan, a las mujeres, orinar en los primeros 15 minutos para que la vejiga expulse líquidos y no se produzca una infección.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Cuáles son los fetiches sexuales más cómunes?



Las infecciones urinarias son las más propensas para las mujeres por tener la uretra más corta y la vejiga muy cerca, por ese motivo durante la penetración las bacterias pasan directamente a la vejiga, por su pequeño tamaño.



El hecho de contraer gérmenes no solamente ocurre durante las relaciones sexuales, también puede darse por el uso de utensilios que estén contaminados, o por manipular partes de tu zona con las manos sucias; todo influye para contraer una infección.

¿ Cómo aparecen las infecciones?

"Las infecciones urinarias pueden aparecer cuando existe una predisposición o porque, tal vez, se depositan bacterias Escherichia coli dentro de la vagina que migran a la vía urinaria y generan la infección", según Beatriz Literat, reconocida sexóloga de Argentina.



Las mujeres que orinan enseguida del acto sexual están más exentas de padecer este tipo de infecciones urinarias, en comparación a las mujeres que no lo hacen.



Recuerda tener buenos hábitos de higiene post-sexual para prevenir cualquier afección que dañe tu organismo.

VEA: Infecciones vaginales