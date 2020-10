Día Mundial del Lavado de Manos, su importancia en tiempos de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, sin embargo, este 2020 y en tiempos de pandemia por el covid-19, la celebración toma mayor connotación.



Y es que con solo realizar una adecuada higiene en sus manos, se pueden prevenir varias enfermedades, entre estas, la del coronavirus que actualmente ha cobrado la vida de más de un millón de personas a nivel mundial.

Vea aquí: ¿Cómo puede distinguir la gripe del covid-19?



"Lavarse las manos con agua y jabón puede evitar que 1 de cada 3 personas se enferme de diarrea y que 1 de cada 5 contraiga una enfermedad respiratoria. Es por eso que lavarse las manos es tan importante, especialmente en momentos clave, como después de ir al baño, al preparar la comida, antes de comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz", dijo Vincent Hill, jefe de la División de Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) a la cadena CNN.



¿Por qué algunas personas no se lavan las manos?



Según expertos consultados por la cadena, muchas personas no se lavan las manos por creer que las enfermedades no les pueden afectar o subestiman la gravedad del riesgo.



Durante la pandemia los expertos recomiendan lavar sus manos constantemente para así evitar el contagio, que en ocasiones puede ser mortal.

Mire aquí: Consumo de vitamina D reduce las probabilidades de muerte por covid-19