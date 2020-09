¿Por qué atraes a los zancudos? Te explicamos 5 motivos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Porqué me siguen los zancudos? Seguramente te has hecho esa pregunta muchas veces, sobre todo cuando notas que no te dejan en paz en la oficina, en casa o en tus paseos, mientras que a otras personas no las pican.



El asesor técnico de la Asociación Estadounidense de Control de Mosquitos, Joseph Conlon, y la dermatóloga Marie Jhin explican los factores por los que eres el blanco favorito de los zancudos.

1. La genética

Algunas de las bacterias que produce tu piel cuando sudas pueden ser particularmente atractivas para los mosquitos, al igual que tu tipo de sangre.

Un estudio de 2004 del Instituto de Tecnología de Control de Plagas encontró que estos insectos se sienten más atraídos por el tipo de sangre O que por los A o B.

2. El uso de fragancias florales

Aunque no hay una base científica, Conlon especula que es probable que un perfume de aroma floral atraiga a los mosquitos porque su principal fuente de energía son las flores, no la sangre. El experto aclara que las hembras son las únicas que necesitan sangre, ya que la usan como fuente de proteínas para desarrollar sus huevos. “Los mosquitos machos no pican en absoluto”, dice Conlon.

3. La respiración

Los mosquitos también se sienten atraídos por las personas que producen más dióxido de carbono. Esta sería la razón por la que las embarazadas parecen tener más probabilidades de ser picadas por mosquitos, ya que respiran con más dificultad y con más frecuencia.

Lo mismo ocurre con los hombres, ya que suelen ser más grandes y, por lo tanto, emiten más dióxido de carbono.

4. Sudar en exceso

Según realsimple.com, los mosquitos se sienten atraídos por las bacterias o sustancias químicas que viven en el sudor, incluido el ácido láctico.

Además también sienten el calor corporal, dice Jhin, que puede ser generado por la ropa oscura o por mucho movimiento.

5. No aplicar repelente

Los mosquitos se sienten especialmente atraídos por áreas donde hay muchos vasos sanguíneos, pero también, “muchas especies prefieren áreas como los pies, según explica Conlon. Por lo mismo el experto sugiere rociar repelente en esa zona, lo mismo que en brazos y piernas.

Cómo tratar las picaduras

Lo primero según la doctora Jhin es no rascarse, aunque eso te haga sentir bien. En su lugar, ella recomienda colocarse en la picadura una bolsita de té fría. “El té tiene un astringente que extrae líquido de la picadura”, dice Jhin.



A las personas muy alérgicas o sensibles a las picaduras, Jhin les recomienda tomar un antihistamínico oral, que contrarreste la histamina liberada por el cuerpo tras la picadura.

Para calmar la comezón, un remedio popular consiste en colocar un poco de ungüento mentolado directamente sobre la picada.