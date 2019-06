Diez pruebas caseras para saber si estás embarazada

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Tus dudas inician cuando tu menstruación desaparece desde el primer mes, es ahí cuando comienza la interrogante ¿estaré embarazada?

Para muchos creer en pruebas que se venden en farmacias o algunos establecimientos comerciales es difícil, pese a que son un 99% certeras. Sin embargo, existen pruebas caseras que utilizaban las generaciones anteriores para detectar un embarazo.



Las pruebas científicas detectan la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) que se encuentra en la orina y que al estar embarazada es más fuerte.



Por otra parte, los test caseros son confiables, mas no podemos obviar que siempre existen errores en estás situaciones.



Estos son algunos tips caseros que te auxiliarán:



1. Prueba del jabón

Introduce una pastilla de jabón sin usar en un vaso de cristal, luego vierte tu orina hasta cubrir el jabón. Seguidamente agita el vaso y si notas que el jabón comienza hacer espuma el resultado es positivo, si no ves ninguna reacción en negativo.



2. Vinagre

En un recipiente de cristal vierte tu orina de la mañana, luego añade una cucharada grande de vinagre y deja reposar por 20 minutos. Si la fusión comienza hacer espuma o su color cambia quiere decir que estás embarazada.



3. Flujo vaginal

Esta es una de las pocas pruebas que no requieres de la orina para realizarla. Observa tu fujo vaginal y si es muy clarito, casi transparente, quiere decir que estás embarazada.



4. Prueba del cloro

Vierte la orina de la mañana en un recipiente esterilizado y agrega una cucharada de cloro, si comienza hacer espuma o cambia de color el resultado es positivo.



5. Orina en frío

En un vaso de cristal introduce la orina y ponla a congelar por 20 minutos (sin moverla o agitarla), si al pasar el tiempo estípulado sacas la orina y notas que unas pequeñas partículas están aglomeradas en la superficie, quiere decir que estás embarazada, si están al fondo el resultado es negativo.



6. Orina caliente

En un recipiente de metal debes hervir la orina hasta que comience hacer ebullición, luego deja enfriar unos minutos. Si notas que se hace una capa cremosa quiere decir que estás embarazada.

7. Pasta de Dientes

Añadele pasta de dientes blanca a la orina y remueve, si notas un cambio de color o espuma significa que estás en período de gestación.



8. Prueba del aceite

Este es uno de lo más fiables. Debes recoger tu orina en un vaso de cristal y congelar, añade dos gotas de aceite al vaso, si las gotas de aceite se juntan quiere decir que estás embarazada.



9. Azúcar

Agrega tres cucharadas grandes de azúcar en un vaso de cristal con orina de la mañana, si la azúcar se disuelve quiere decir que estás embarazada.



10. Prueba de la aguja

Enhebra una aguja y pídele a alguien que la agarre del nudo, posteriormente colócala sobre tu vientre; si la aguja comienza hacer movimientos circulares quiere decir que estás embarazada.