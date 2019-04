¿Por qué los bebés no deben ver pantallas de TV o teléfono?

LONDRES, INGLATERRA.- La Organización Mundial de la Salud emitió el miércoles sus primeras directrices sobre el tiempo que los niños menores de 5 años deberían pasar frente a una pantalla al día: No es mucho, y nada en absoluto para los que aún no cumplen un año.



La agencia de salud de Naciones Unidas indicó que los menores de 5 años no deberían pasar más de una hora al día viendo pantallas, y mientras menos tiempo, mejor.



Los lineamientos son un tanto similares a las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría.

El grupo recomienda que se evite la exposición a pantallas a los menores de 18 meses, salvo en videollamadas. Señala que los padres de niños menores de 2 años deben elegir “programación de alta calidad” con valor educativo que pueda ser vista junto a uno de los padres para que les ayuden a sus hijos a entender lo que están viendo.



Algunos grupos señalan que los lineamientos de exposición a pantallas de la OMS no consideran los beneficios potenciales de los medios digitales.

La recomendación de la OMS “se concentra de más en la exposición y no toma en consideración el contenido ni el contexto del uso”, comentó Andrew Przybylski, director de investigación en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. “No todo el tiempo en pantalla es creado de la misma forma”.



El Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil de Gran Bretaña indicó que los datos disponibles no son suficientes para permitirles a los expertos establecer un parámetro del nivel adecuado de tiempo de exposición a pantallas.



“Nuestra investigación ha demostrado que actualmente no hay evidencia que respalde el establecimiento de límites a la exposición a pantallas”, dijo el doctor Max Davie, jefe del Departamento de Mejoramiento de la Salud. “Las restricciones que recomienda la OMS no parecen proporcionales con los daños potenciales”.



La OMS no detalló específicamente el daño potencial causado por exposición excesiva, pero indicó que los lineamientos —que también incluyen recomendaciones de actividad física y horas de sueño— eran necesarios para atender el aumento en los casos de sedentarismo entre la población general.

Destacó que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de muerte y contribuye al incremento en las tasas de obesidad.



La agencia señaló que los bebés menores a 1 año deben estar boca abajo al menos media hora al día y que los niños mayores deben tener al menos tres horas diarias de actividad física.