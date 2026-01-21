Los Villanos: Los colectivos de Libre

Política. Siguen mostrando su brazo violento. Ayer, agredieron a Rolando Contreras, diputado electo por el departamento de Cortés y hermano del alcalde de SPS, Roberto Contreras, cuando salía de las oficinas del CNE de retirar su credencial, la que le arrebataron y rompieron en su cara. Los activistas se apostaron en las afueras del organismo electoral con la intención de impedir el acto oficial.