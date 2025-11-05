  1. Inicio
Los Villanos: Femicidios

  • 05 de noviembre de 2025 a las 00:00

La violencia en su forma más cruel se refleja en el asesinato de mujeres, tal es el caso de Astrid Gálvez (30), quien fue encontrada encostalada y carbonizada a la orilla de la carretera que conduce hacia Danlí, a la altura del desvío de Tatumbla, Francisco Morazán. Se conoció que la mujer habría sido raptada en la colonia Altos de Los Pinos y posteriormente trasladada hasta el punto donde fue abandonado su cuerpo.

