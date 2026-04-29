Los Villanos: Explotadores infantiles

Delincuencia. Las autoridades brasileñas desmantelaron ayer una red de explotación infantil con conexiones en 15 países, entre ellos Honduras, donde, según la información, también se realizaron, de manera simultánea, órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas. En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país.