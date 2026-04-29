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Los Villanos: Explotadores infantiles

Las autoridades brasileñas desmantelaron ayer una red de explotación infantil con conexiones en 15 países

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 00:00

Delincuencia. Las autoridades brasileñas desmantelaron ayer una red de explotación infantil con conexiones en 15 países, entre ellos Honduras, donde, según la información, también se realizaron, de manera simultánea, órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas. En Brasil, la operación pretendía ejecutar 16 órdenes de prisión preventiva y 159 órdenes de registro en domicilios de todo el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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