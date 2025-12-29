Los Villanos: Accidentes de tránsito

Vialidad. Las cifras de accidentes de tránsito, lesionados y muertes con las que Honduras cierra el año 2025 son lamentables. Según las cifras de las autoridades competentes, hasta el 27 de diciembre pasado, se contabilizan 1,865 personas fallecidas en más de 16,700 incidentes viales a nivel nacional. Más de 2,900 personas resultaron en tales eventos con heridas, muchas de ellas con secuelas permanentes.