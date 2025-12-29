  1. Inicio
Los Villanos: Accidentes de tránsito

Honduras cierra 2025 con cifras alarmantes: 1,865 muertos y más de 2,900 heridos en 16,700 accidentes viales a nivel nacional

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 00:00

Vialidad. Las cifras de accidentes de tránsito, lesionados y muertes con las que Honduras cierra el año 2025 son lamentables. Según las cifras de las autoridades competentes, hasta el 27 de diciembre pasado, se contabilizan 1,865 personas fallecidas en más de 16,700 incidentes viales a nivel nacional. Más de 2,900 personas resultaron en tales eventos con heridas, muchas de ellas con secuelas permanentes.

