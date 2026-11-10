Los Héroes: Los católicos

Millones de fieles de la Iglesia católica se congregan estos días en Uruguay y Argentina para participar en las actividades religiosas encabezadas por el papa León XIV, quien el fin de semana pasado inició una visita apostólica a esos dos países suramericanos. La gira concluirá en Perú, donde el pontífice prestó servicio pastoral durante muchos años. En la misa celebrada ayer en Palermo participaron más de dos millones de personas, según fuentes oficiales.