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Los Héroes: Los canillitas

Cada 9 de noviembre se conmemora en Honduras el Día del Canillita, reconociendo a quienes madrugan para llevar las noticias casa por casa

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 00:00

Los hombres y mujeres que antes de que la ciudad despierte, recorren las calles de la ciudad para llevar a los lectores las noticias del día. Con periódicos en mano y la vocación de un oficio que ha pasado de generación en generación, los canillitas hacen de la venta de diarios su medio de vida. En Honduras, cada 9 de noviembre se conmemora el Día del Canillita, una fecha dedicada a reconocer su invaluable trabajo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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