Los Héroes: Los canillitas

Los hombres y mujeres que antes de que la ciudad despierte, recorren las calles de la ciudad para llevar a los lectores las noticias del día. Con periódicos en mano y la vocación de un oficio que ha pasado de generación en generación, los canillitas hacen de la venta de diarios su medio de vida. En Honduras, cada 9 de noviembre se conmemora el Día del Canillita, una fecha dedicada a reconocer su invaluable trabajo.