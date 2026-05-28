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Las Heroínas: Elsa González y Ana Reyes

Docentes de Tegucigalpa y San Pedro Sula ganan el Premio a las Buenas Prácticas de Competencia Comunicativa 2026, otorgado por la UPNFM

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 00:00

Las maestras del Centro de Innovación e Investigación Educativa (CIIE) de Tegucigalpa y del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) de San Pedro Sula, son las ganadoras del Premio a las Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa 2026 en las categorías de Educación Básica y Educación Media, impulsado por la UPNFM en el marco de las recientes celebraciones del Día del Idioma.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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