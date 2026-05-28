Las Heroínas: Elsa González y Ana Reyes

Las maestras del Centro de Innovación e Investigación Educativa (CIIE) de Tegucigalpa y del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) de San Pedro Sula, son las ganadoras del Premio a las Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa 2026 en las categorías de Educación Básica y Educación Media, impulsado por la UPNFM en el marco de las recientes celebraciones del Día del Idioma.