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La Villana: Minería ilegal

Un operativo de las FF.AA. y el ICF descubrió tres sitios de minería ilegal, siete dragas y vías clandestinas en la Biósfera del Río Plátano

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 00:00

Un reconocimiento aéreo en la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano ejecutado por el Primer Batallón de Protección Ambiental de las FF.AA., la Procuraduría General de la República y el Instituto de Conservación Forestal dejó al descubierto tres sitios activos de minería ilegal, siete dragas flotantes en operación y la apertura clandestina de una red vial que continúa destruyendo uno de los patrimonios naturales más importantes de Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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