La Villana: Minería ilegal

Un reconocimiento aéreo en la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano ejecutado por el Primer Batallón de Protección Ambiental de las FF.AA., la Procuraduría General de la República y el Instituto de Conservación Forestal dejó al descubierto tres sitios activos de minería ilegal, siete dragas flotantes en operación y la apertura clandestina de una red vial que continúa destruyendo uno de los patrimonios naturales más importantes de Honduras.