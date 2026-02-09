La Villana: La violencia

Muerte. Sigue ganando terreno y arrebatándole la vida a centenares de hondureños. Dos casos han conmovido el fin de semana al país. El primero, el asesinato del abogado René Altamirano en San Pedro Sula, tras ser atacado por hombres armados cerca de su bufete en el barrio Medina de aquella ciudad, y el otro, el de un joven en las puertas de una discoteca en Tegucigalpa. Los asesinos, en ambos casos, están prófugos.