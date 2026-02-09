  1. Inicio
La Villana: La violencia

La violencia sigue cobrando vidas en Honduras: dos asesinatos ocurridos el fin de semana mantienen prófugos a los responsables y conmocionan al país

Muerte. Sigue ganando terreno y arrebatándole la vida a centenares de hondureños. Dos casos han conmovido el fin de semana al país. El primero, el asesinato del abogado René Altamirano en San Pedro Sula, tras ser atacado por hombres armados cerca de su bufete en el barrio Medina de aquella ciudad, y el otro, el de un joven en las puertas de una discoteca en Tegucigalpa. Los asesinos, en ambos casos, están prófugos.

