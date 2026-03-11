  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

La Villana: Karen Vanessa Andino

En un juicio oral y público fue encotrada culpable del delito de posesión de pornografía infantil para su venta, en perjuicio de una niña por lo cual se le dictó una pena de cinco años de prisión

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 00:00

Justicia. En un juicio oral y público fue encotrada culpable del delito de posesión de pornografía infantil para su venta, en perjuicio de una niña por lo cual se le dictó una pena de cinco años de prisión, multa de L30,000 y el comiso de los bienes objeto del delito. La mujer obligaba a la niña a cometer actos indebidos, tomaba fotografía a su parte intima y la enviaba a través de WhatsApp a un hombre por la cual solicitaba 100 dólares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias