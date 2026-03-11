La Villana: Karen Vanessa Andino

Justicia. En un juicio oral y público fue encotrada culpable del delito de posesión de pornografía infantil para su venta, en perjuicio de una niña por lo cual se le dictó una pena de cinco años de prisión, multa de L30,000 y el comiso de los bienes objeto del delito. La mujer obligaba a la niña a cometer actos indebidos, tomaba fotografía a su parte intima y la enviaba a través de WhatsApp a un hombre por la cual solicitaba 100 dólares.