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Revelan el sufrimiento que vive el periodista mexicano encarcelado en Sudáfrica: "Es una vergüenza"

Esta detención pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los periodistas en coberturas internacionales

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 13:38
Revelan el sufrimiento que vive el periodista mexicano encarcelado en Sudáfrica: Es una vergüenza
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Julio Ibáñez, reportero de TUDN, y su camarógrafo, Daniel García, fueron detenidos en Sudáfrica el pasado 18 de marzo por volar un dron sobre una zona prohibida. Así avanza su caso.

Fotos: Cortesía.
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El caso comenzó a gestarse desde el pasado 18 o 19 de marzo, cuando Ibáñez y García fueron detenidos por autoridades sudafricanas en Johannesburgo mientras realizaban trabajos periodísticos.
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La detención se produjo luego de que ambos utilizaron un dron en una zona considerada restringida, cerca de áreas sensibles, lo que levantó sospechas entre la población local y las fuerzas de seguridad.
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Según se informó, la presencia del dron en una zona próxima a una institución educativa motivó la intervención policial, lo que desencadenó el arresto.
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Los primeros días de la situación fueron confusos. Los comunicadores permanecieron varios días bajo custodia, según algunos reportes hasta cinco días en prisión, antes de que un juez autorizara su libertad condicional el 25 de marzo.
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Desde entonces, tanto Ibáñez como García han estado bajo medidas cautelares —incluido arresto domiciliario en un alojamiento tipo Airbnb— mientras continúa su proceso judicial en Sudáfrica.
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A través de un comunicado emitido este viernes 3 de abril por la embajada de México en Pretoria, la dependencia detalló que desde el 19 de marzo se ha brindado asistencia y protección consular a dos connacionales detenidos por autoridades sudafricanas.
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En respuesta a los señalamientos públicos, la Embajada de México en Sudáfrica detalló que desde que se tuvo conocimiento de la detención, el 19 de marzo, se brindó asistencia y protección consular de manera permanente.
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El comunicado precisa que el 25 de marzo se autorizó la libertad condicional de ambas personas, quienes han contado con acompañamiento legal durante las audiencias correspondientes.
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Asimismo, la SRE indicó que, a través de sus áreas de atención consular, se ha mantenido comunicación constante con las familias para informar sobre el desarrollo del proceso y brindar apoyo integral. La embajada añadió que continuará atenta al caso hasta su conclusión.
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La postura oficial se da un día después de que el periodista y comentarista deportivo David Faitelson cuestionara públicamente la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades mexicanas.
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El jueves 2 de abril, Faitelson señaló en redes sociales su inconformidad por lo que consideró una falta de intervención ante la situación de su compañero Julio Ibáñez.
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“Es una verdadera vergüenza que nuestra SRE les importe poco o nada el que dos compatriotas estén siendo juzgados y privados de su libertad de forma injusta...”, expresó a través de X.
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La detención de Julio “Profe” Ibáñez y Danny García pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los periodistas en coberturas internacionales, especialmente en entornos con normas estrictas sobre tecnología aérea y seguridad.
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Mientras el proceso legal continúa y se esperan nuevas audiencias en las próximas semanas, la Embajada de México en Sudáfrica ratificó su compromiso con la protección de los derechos de los connacionales, asegurando que no dejará de brindar apoyo hasta que Julio Ibáñez y Danny García puedan regresar a México.
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El periodista mexicano permaneció en prisión durante varios días en Sudáfrica, donde hacía una investigación previa al Mundial 2026.
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