La Heroína: Piedad Bonnet

La poeta colombiana es la ganadora del XXIII Premio Internacional Federico García Lorca entre las candidaturas de 14 países de habla hispana presentadas a este galardón, que reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo cuya aportación impacte en la literatura en lengua española. El jurado valoró la capacidad de afrontar con su obra temas sensibles y duros y hacerlo de una manera sencilla.