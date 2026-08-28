La Heroína: Orquesta Filarmónica de SPS

Debutará el próximo 30 de noviembre en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo. Con esta presentación, se convertirá en la primera agrupación de su tipo de la región en actuar en ese escenario. La velada estará bajo la dirección del maestro Oscar Barahona y contará con la participación de los solistas Mónica Del Cid, soprano, y Carlos Aguirre, tenor.